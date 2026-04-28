Εύβοια: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο του 17χρονου στο Αλιβέρι

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον 17χρονο και τον οδήγησαν στην τελευταία του κατοικία

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Στο Αλιβέρι πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 17χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα την Παρασκευή 25 Απριλίου.
  • Φίλοι και συνομήλικοι του 17χρονου σχημάτισαν πομπή με μοτοσικλέτες προς τιμήν του, συνοδεύοντάς τον στην εκκλησία.
  • Το Γυμνάσιο Αλιβερίου παρέμεινε κλειστό την ημέρα της κηδείας, ενώ μαθητές και καθηγητές παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα του νεαρού συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες της σύγκρουσης.
  • Η τοπική κοινότητα συμμετείχε μαζικά στην κηδεία, εκφράζοντας θλίψη για τον χαμό του νέου με όνειρα για το μέλλον.
Στο Αλιβέρι παίχτηκε το μεσημέρι της Τρίτης η τελευταία πράξη το δράματος για τον 17χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (25/4).

Το κλίμα στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα βαρύ καθώς συγγενείς, φίλοι αλλά και άτομα από την ευρύτερη τοπική κοινότητα συγκεντρώθηκαν να αποχαιρετίσουν τον 17χρονο και να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η πιο συγκινητική στιγμή της ημέρας εκτυλίχθηκε έξω από το σπίτι του αδικοχαμένου εφήβου.

Δεκάδες φίλοι και συνομήλικοι του 17χρονου συγκεντρώθηκαν με τις μοτοσικλέτες τους, σχηματίζοντας μια μεγάλη πομπή. Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να συνοδεύσουν τον 17χρονο μέχρι την εκκλησία, αποτίοντας έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στη μνήμη του. Ο ήχος των κινητήρων αντικατέστησε για λίγο την σιωπή, σε μια κίνηση αποχαιρετισμού από τη νεολαία της περιοχής που έχασε ένα μέλος της.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το Γυμνάσιο Αλιβερίου παρέμεινε κλειστό σήμερα με απόφαση της διεύθυνσης και των τοπικών αρχών. Μαθητές και καθηγητές, φανερά επηρεασμένοι, βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία για να στηρίξουν την οικογένεια.

Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Τροχαίας, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας.

Η οικογένεια και οι οικείοι του, περιτριγυρισμένοι από εκατοντάδες ανθρώπους, είπαν το τελευταίο αντίο σε έναν νέο που είχε όνειρα για το μέλλον, αφήνοντας πίσω του μια ανείπωτη θλίψη.

