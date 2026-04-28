Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ - Στάση εργασίας

Το αμαξοστάσιο των νέων λεωφορείων των περιαστικών διαδρομών του ΟΑΣΑ

Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).

Διεκδικούν:

«δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού,

ουσιαστικά μέτρα κατα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και

καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρών ( την Παρακευή) στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ».

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

