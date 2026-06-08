«Απογειώνεται» η αγορά ιδιωτικών τζετ παρά το κόστος των καυσίμων

Η αγορά ιδιωτικών τζετ αψηφά την απαισιοδοξία για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι πλούσιοι συρρέουν στο Γκραν Πρι του Μονακό και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

«Απογειώνεται» η αγορά ιδιωτικών τζετ παρά το κόστος των καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αγορά ιδιωτικών τζετ αυξάνεται παρά την αύξηση των τιμών καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.
  • Οι πλούσιοι ταξιδιώτες προτιμούν ιδιωτικά τζετ για να αποφύγουν ακυρώσεις και αναταράξεις στις εμπορικές πτήσεις.
  • Ο αριθμός των ιδιωτικών πτήσεων έχει αυξηθεί κατά περίπου 4% παγκοσμίως φέτος, ενώ η συνολική χωρητικότητα στις εμπορικές πτήσεις μειώνεται.
  • Δημοφιλείς εκδηλώσεις όπως το Γκραν Πρι του Μονακό και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ενισχύουν τη ζήτηση για ιδιωτικά τζετ.
  • Οι ιδιοκτήτες και πιλότοι επισημαίνουν ότι οι πελάτες τους επιλέγουν ιδιωτικά τζετ για μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας.
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Καθώς οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν προκαλούν αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ταξιδιών, μια πλούσια ελίτ διευθύνοντων συμβούλων, διασημοτήτων και αθλητικών αστέρων πετά με ιδιωτικά τζετ σε μεγαλύτερο αριθμό από ποτέ, για να συμμετάσχουν σε λαμπερές εκδηλώσεις, από το Γκραν Πρι του Μονακό μέχρι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το φαινόμενο είναι ένα ακόμη σημάδι της λεγόμενης οικονομίας «σχήματος Κ» που εμφανίζεται σε όλες τις καταναλωτικές αγορές, από την πολυτέλεια έως την εστίαση, λένε οι παρατηρητές του κλάδου, καθώς οι ταξιδιώτες με υψηλό εισόδημα ξοδεύουν περισσότερα, ενώ οι ομάδες μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος σφίγγουν το ζωνάρι τους, με τις εταιρείες χαμηλού κόστους να αισθάνονται την πίεση.

Το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου, αναγκάζοντας τις παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις και να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη γύρω από τον Κόλπο έχουν οδηγήσει τις πτήσεις σχεδόν στο μισό σε μια περιοχή που ήταν ένας παγκόσμιος κόμβος σύνδεσης. «Ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή, αλλά όχι οι επιβάτες μας», δήλωσε στο Reuters ο Ντενίζ Βάισενμπορν, ιδιοκτήτης της Platoon Aviation, η οποία ναυλώνει οκταθέσια αεροσκάφη, εξηγώντας ότι οι πελάτες της είναι αρκετά πλούσιοι για να απορροφήσουν υψηλότερες τιμές. «Αν πετάτε με ιδιωτικό τζετ, δεν νομίζω ότι σας ενοχλεί μια αύξηση 1.000 ή 2.000 ευρώ».

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Οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα.
Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων αεροπορίας WINGX, ο αριθμός των ιδιωτικών πτήσεων έχει αυξηθεί κατά περίπου 4% παγκοσμίως μέχρι στιγμής φέτος, προσθέτοντας χιλιάδες ταξίδια. Την ίδια περίοδο, η συνολική παγκόσμια χωρητικότητα έχει μειωθεί κατά 3-4%, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορίας Cirium.

Αύξηση στις πτήσεις τσάρτερ

Πιλότοι και στελέχη ιδιωτικών τζετ δήλωσαν στο Reuters ότι οι υπηρεσίες τσάρτερ τζετ βλέπουν αύξηση στις κρατήσεις, καθώς οι πλούσιοι ταξιδιώτες στρέφονται στις premium, business και first class θέσεις σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον κίνδυνο ακυρώσεων εμπορικών πτήσεων και αναστάτωσης στα αεροδρόμια λόγω της σύγκρουσης.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Amalfi Jets, Κόλιν Τζόουνς, δήλωσε ότι υπήρξαν περίπου κατά ένα τέταρτο περισσότερα αιτήματα για τις Κάννες φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ αυτά για το Γκραν Πρι του Μονακό την Κυριακή αυξήθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο, καθώς οι άνθρωποι άλλαξαν τις εμπορικές πτήσεις.

«Πολλοί που είχαν την οικονομική δυνατότητα αλλά πετούσαν με εμπορικές πτήσεικς είναι τώρα πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για την ασφαλέστερη επιλογή», δήλωσε ο Τζόουνς. «Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το Γκραν Πρι του Μονακό και τα ταξίδια από την Ευρώπη στις ΗΠΑ που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο Οδηγούν τη ζήτηση».

Οκτώ στελέχη ιδιωτικών τζετ δήλωσαν ότι ενώ η ιδιωτική κίνηση προς τη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, η ζήτηση για ταξίδια προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ φέτος. «Βλέπουμε τη μεγαλύτερη κίνηση από ποτέ», δήλωσε ο Άντι Σπένσερ, πιλότος ιδιωτικού τζετ που έχει πετάξει σε διαδρομές στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Κατά τη διάρκεια του Super Bowl των ΗΠΑ στις αρχές Φεβρουαρίου στην Καλιφόρνια, οι πτήσεις τσάρτερ στα κοντινά αεροδρόμια ήταν τριπλάσια από μια κανονική ημέρα, δήλωσε η WINGX στο Reuters. Για το τουρνουά γκολφ Masters του Απριλίου στην Αουγκούστα, η κίνηση ιδιωτικών τζετ ήταν 10 φορές μεγαλύτερη από το κανονικό, εκτοξευόμενη από λιγότερες από 50 πτήσεις σε περισσότερες από 400.

«Οι ώρες πτήσης των πελατών μας συνεχίζουν να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά μήνα με τον μήνα», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστριας ιδιωτικών τζετ Embraer Φρανσίσκο Γκόμες Νέτο, σε μια αεροπορική επίδειξη στελεχών αεροπορίας τον Μάιο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

«Οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς όταν έχουν τον έλεγχο»

Τα ιδιωτικά τζετ έχουν δεχθεί κριτική από ομάδες για το κλίμα και ακτιβιστές, οι οποίοι λένε ότι η χρήση τους υπογραμμίζει την παγκόσμια ανισότητα, αποτελεί απειλή για το περιβάλλον και ότι η ρύθμιση του τομέα είναι πολύ χαλαρή. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρηματικής Αεροπορίας δήλωσε ότι ο τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνδεσιμότητα της Ευρώπης και η κριτική ήταν υπερβολικά απλοϊκή, ενώ οι κατασκευαστές και οι φορείς εκμετάλλευσης πτήσεων ναύλωσης πρόσθεσαν ότι τα εύπορα άτομα απλώς αναζητούν περισσότερη ασφάλεια σε αβέβαιους καιρούς.

«Κάθε φορά που υπάρχουν παγκόσμια γεγονότα, η ιδιωτική αεροπορία δέχεται ένα μικρό πλήγμα, κάθε φορά», δήλωσε ο Τζέισον Μίντλετον, ιδιοκτήτης της Silver Air Private Jets, επικαλούμενος τον πόλεμο στο Ιράν, την πανδημία Covid και τις αναταραχές στη Νότια Αμερική. «Είναι θέμα ασφάλειας... Οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς όταν έχουν τον έλεγχο.»

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