Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Υόρκη: Έξι τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης

Snapshot Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Κυριακής.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές και η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Από τους τραυματίες, ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι πέντε έχουν ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία διερευνά αν η επίθεση ήταν στοχευμένη και ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από αυτήν.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και διασώστες για την παροχή βοήθειας και τη συλλογή πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο μαχαιρώματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον πολυσύχναστο σταθμό της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ έχει συλληφθεί ο δράστης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα έγιναν στις 19.00 (τοπική ώρα)το απόγευμα της Κυριακής στον σταθμό Penn Station, έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας.

Sei persone sono rimaste ferite in un accoltellamento alla Penn Station di New York, domenica sera.

Lo riferiscono le autorità. Un uomo sospetto è stato preso in custodia dopo l'attacco, avvenuto intorno alle 19 in uno degli snodi di trasporto più trafficati della città. Secondo… pic.twitter.com/6vhwVcMIC4 — LaPresse (@LaPresse_news) June 8, 2026

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες, όπου βρήκαν πέντε τραυματίες, έναν σε κρίσιμη κατάσταση και τέσσερις ελαφρά τραυματισμένους. Στη συνέχεια, εντοπίστηκε ένας ακόμη τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να γίνει γνωστή η κατάσταση υγείας του.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό για να βρεθεί εάν ήταν στοχευμένη επίθεση και ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από αυτήν, ενώ έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε.