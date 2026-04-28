Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, τρένα – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Με στάσεις εργασίας θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την ημέρα εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα θα συμμετάσχουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά με στάση εργασίας.

Τι διεκδικούν

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

-δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού,

-ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και

καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρών (την Παρακευή) στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ.

Σημειώνεται ότι για τις περιαστικές γραμμές τα δρομολόγια των οποίων πραγματοποιούνται με λεωφορεία και έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής θα γίνουν κανονικά.

Τι ισχύει με Μετρό και ΗΣΑΠ

Οι εργαζόμενοι στο μετρό θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 23:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι Εργαζόμενοι στον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία.

Από 9:00-21:00 θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται επίσης τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).

Πώς θα κινηθούν τα τρένα

Οι εργαζόμενοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο θα συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ. Ως αποτέλεσμα την Πρωτομαγιά, δηλαδή την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών.

Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).

2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη.

1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο - Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Πρωτομαγιά όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, αφήνοντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας. Οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την προστασία των συνταξιούχων του κλάδου.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

