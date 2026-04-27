Φωτιά σε φορτηγό στην Κινέτα - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου
Το περιστατικό βρίσκεται στο ύψος της 38ης χιλιομετρικής θέσης, κοντά στην Κινέτα
- Υπάρχει φωτιά σε φορτηγό στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου.
- Η κυκλοφορία παρουσιάζει δυσκολίες στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Στις φλόγες «τυλίχθηκε» φορτηγό, ξέσπασε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Την ίδια ώρα εξαιτίας της πυρκαγιάς προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στο ρεύμα προς Κόρινθο, συγκεκριμένα στο ύψος της 38ης χιλιομετρικής θέσης, κοντά στην περιοχή της Κινέτας.
Οι οδηγοί που κινούνται προς Κόρινθο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχαίας, καθώς η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο ενδέχεται να παραμείνει δυσχερής μέχρι να απομακρυνθεί το φορτηγό και να καθαριστεί ο δρόμος.
