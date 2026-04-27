Δίκη Τέμπη: Καταγγελία ότι ο χώρος του «Γεόπολις» λειτουργεί με άδεια εστιατορίου
Η δικηγόρος Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου διατύπωσε σοβαρές αιχμές για την καταλληλότητα του χώρου, υποστηρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί καταγγελίες για ζητήματα πυρασφάλειας και χρήσης του κτιρίου
Εν μέσω εντάσεων και νέας διακοπής συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, με την πρόεδρο να ενημερώνει ότι μετά την αυριανή συνεδρίαση, θα επαναρχίσει σε 30 ημέρες, λόγω εργασιών στην αίθουσα. Μια αίθουσα, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες λειτουργεί με άδεια εστιατορίου!
Η δικηγόρος Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου διατύπωσε σοβαρές αιχμές για την καταλληλότητα του χώρου, υποστηρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί καταγγελίες για ζητήματα πυρασφάλειας και χρήσης του κτιρίου. Όπως ανέφερε, ο χώρος στον οποίο διεξάγεται η διαδικασία φέρεται να συνδέεται με παλαιότερη χρήση ως εστιατόριο, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, έχει νομιμοποιηθεί ως αυθαίρετη κατασκευή στο παρελθόν.
Η κυρία Χατζηκωνσταντίνου υποστήριξε ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της πολεοδομίας, η χρήση περιλαμβάνει ισόγειο χώρο εστίασης και υπόγειο που φέρεται να είχε βοηθητική λειτουργία, θέτοντας ζήτημα για το κατά πόσο ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές για την τέλεση της δίκης.