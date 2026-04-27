Δίκη Τέμπη: Καταγγελία ότι ο χώρος του «Γεόπολις» λειτουργεί με άδεια εστιατορίου

Εν μέσω εντάσεων και νέας διακοπής συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, με την πρόεδρο να ενημερώνει ότι μετά την αυριανή συνεδρίαση, θα επαναρχίσει σε 30 ημέρες, λόγω εργασιών στην αίθουσα. Μια αίθουσα, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες λειτουργεί με άδεια εστιατορίου!

Η δικηγόρος Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου διατύπωσε σοβαρές αιχμές για την καταλληλότητα του χώρου, υποστηρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί καταγγελίες για ζητήματα πυρασφάλειας και χρήσης του κτιρίου. Όπως ανέφερε, ο χώρος στον οποίο διεξάγεται η διαδικασία φέρεται να συνδέεται με παλαιότερη χρήση ως εστιατόριο, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, έχει νομιμοποιηθεί ως αυθαίρετη κατασκευή στο παρελθόν.

Η κυρία Χατζηκωνσταντίνου υποστήριξε ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της πολεοδομίας, η χρήση περιλαμβάνει ισόγειο χώρο εστίασης και υπόγειο που φέρεται να είχε βοηθητική λειτουργία, θέτοντας ζήτημα για το κατά πόσο ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές για την τέλεση της δίκης.

