Δίκη Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας δηλώνει το Δημόσιο για σταθμάρχη και στελέχη ΟΣΕ

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας σε τέσσερις κατηγορούμενους δηλώνει το Δημόσιο, με συνηγόρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στη δίκη των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, θα δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας κατά των Βασίλειου Σαμαρά (σταθμάρχης), Δημήτριου Νικολάου (επιθεωρητής Διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα), Παναγιώτη Χαμηλού (σταθμάρχης) και Κωνσταντίνου Παυλόπουλου (σταθμάρχης).

«Προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αποδίδεται στη συγκεκριμένη πράξη», τόνισε η συνήγορος. «Το παρών αίτημα αφορά άσκηση παράστασης αφορά την ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο, τη σοβαρή απαξίωση του σιδηροδρομικού συστήματος», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι τεκμηριώνεται βλάβη του ελληνικού δημοσίου», υπογράμμισε.

Ένταση από συνηγόρους και συγγενείς θυμάτων

Η παραπάνω εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση των συνηγόρων και των συγγενών των θυμάτων που φώναζαν πως «είναι πρόκληση», ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως «δηλώθηκε για πρώτη φορά δήλωση παράστασης της κατηγορίας με τρόπο προκλητικό για τους τέσσερις πρώτους κατηγορουμένους... η πλευρά των συνηγόρων και των συγγενών απέναντι σε αυτό έχουν δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσουν. Αποτελεί χονδροειδή λαθροχειρία».

Θα αργήσει η επόμενη δικάσιμος

Η πρόεδρος της Έδρας γνωστοποίησε πως «η επόμενη δικάσιμος θα είναι πολύ μακριά καθώς θα γίνουν εκτεταμένες ρυθμίσεις στην αίθουσα».

Διαβάστε επίσης