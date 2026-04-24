Δίκη για τη σύμβαση 717: Άρχισε η διαδικασία στη σκιά του θανάτου του Δημήτρη Τραπεζιώτη

Snapshot Η στάση των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη διαφέρει ως προς την ανάγκη πλήρους διακρίβωσης των συνθηκών θανάτου.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί σχετικά με τα αιτήματα των συγγενών και τη συνέχιση της δίκης.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί τη συμμετοχή των συγγενών ως υποστηρικτών της κατηγορίας και τον αιτιώδη σύνδεσμο με τον κατηγορούμενο ελεγκτή.

Με την ανακοίνωση της παύσης της ποινικής δίωξης σε βάρος του Δημήτρη Τραπεζιώτη, λόγω του θανάτου του, συνεχίστηκε η διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, όπου εκδικάζεται η υπόθεση των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το πόρισμα τους σχετικά με τη σύμβαση 717 για την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την προσκόμιση και ανάγνωση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον πρόεδρο της έδρας. Το σχετικό έγγραφο, που διαβιβάστηκε από τον δήμο καταγωγής του εκλιπόντος, αναφέρει ότι ο Τραπεζιώτης πέθανε στις 15 Απριλίου 2026 στο σπίτι του στο Χαλάνδρι, χωρίς να διευκρινίζεται η αιτία.

Η στάση των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη δεν ήταν ενιαία. Από τη μία πλευρά τέθηκε ζήτημα πλήρους διακρίβωσης των συνθηκών θανάτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Από την άλλη, διατυπώθηκε η άποψη ότι η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει μέσω των απαραίτητων εγγράφων, χωρίς όμως να καθυστερήσει η παύση της δίωξης και η πρόοδος της δίκης.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί σχετικά.

Στη συνέχεια, η διαδικασία επικεντρώθηκε στις ενστάσεις της υπεράσπισης του κατηγορούμενου ελεγκτή. Ο συνήγορος υποστήριξε ότι «δεν θεμελιώνεται η συμμετοχή των συγγενών των θυμάτων ως υποστηρικτών της κατηγορίας», επισημαίνοντας ότι «απουσιάζει ο απαιτούμενος αιτιώδης σύνδεσμος με την πράξη που αποδίδεται στον εντολέα του».

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης