Σύμβαση 717: Ξεκίνησε η δίκη για το πόρισμα στη σκιά του θανάτου ενός εκ των κατηγορουμένων

Η δίκη των δύο ελεγκτών για το πόρισμα τους σχετικά με τη Σύμβαση 717, ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών υπό τη σκιά του αιφνίδιου θανάτου ενός εκ των δύο κατηγορουμένων ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο συνήγορος του θανόντος ζήτησε την παύση της δίωξης, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου», χωρίς όμως να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη θανάτου, αλλά μόνο σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας μηχανικών του Δημοσίου.

Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας εκφράστηκαν έντονες επιφυλάξεις, με τη θέση ότι «δεν μπορεί να μείνει κάτι συσκοτισμένο και θολό», ενώ τονίστηκε πως «πρέπει να διαφωτιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου».

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι «το δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», ενώ υπεράσπιση του δεύτερου κατηγορουμένου απέρριψε τα σχετικά σενάρια, τονίζοντας ότι «η δίκη πρέπει να γίνει με τους κανόνες της δικονομίας και όχι με σενάρια», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν θάνατο που δεν θα πρέπει να εργαλειοποιείται.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε τη διακοπή της διαδικασίας, αναφέροντας ότι «το γεγονός του θανάτου δεν αμφισβητείται και μπορεί να ζητηθεί αυτεπαγγέλτως», προκειμένου να προσκομιστεί επίσημο πιστοποιητικό. Το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση, ώστε να αναζητηθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να επιβεβαιώνει το γεγονός.