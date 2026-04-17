Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

«Έφυγε» από τη ζωή ένας από τους δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης για τον έλεγχο της σύμβασης 717/2014, η οποία συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του την Τετάρτη 15 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου για την υπόθεση, ο ίδιος δεν είχε δώσει το «παρών», με τον δικηγόρο του να επικαλείται προβλήματα υγείας.

Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια, κάνοντας λόγο για έναν επιστήμονα με γνώσεις, ήθος και διάθεση προσφοράς, που είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο εκλιπών είχε βρεθεί πρόσφατα αντιμέτωπος με δίωξη για παράβαση καθήκοντος, στο πλαίσιο της διερεύνησης της σύμβασης 717 του ΟΣΕ, παρά το γεγονός –όπως επισημαίνεται– ότι είχε συμβάλει στην ανάδειξη των προβλημάτων της μέσω σχετικής έκθεσης.

Η ομοσπονδία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η απώλεια να συνδέεται με την έντονη πίεση που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση λόγω διώξεων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τέλος, απευθύνεται έκκληση προς την Πολιτεία να διερευνήσει σε βάθος τις συνθήκες του θανάτου, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη να σταματήσει η πρακτική απόδοσης ευθυνών σε εργαζομένους ως «εξιλαστήρια θύματα», προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογες τραγικές εξελίξεις στο μέλλον.