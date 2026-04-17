Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του την Τετάρτη 15 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια

Δημήτρης Δρίζος

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Έφυγε» από τη ζωή ένας από τους δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης για τον έλεγχο της σύμβασης 717/2014, η οποία συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του την Τετάρτη 15 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου για την υπόθεση, ο ίδιος δεν είχε δώσει το «παρών», με τον δικηγόρο του να επικαλείται προβλήματα υγείας.

Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια, κάνοντας λόγο για έναν επιστήμονα με γνώσεις, ήθος και διάθεση προσφοράς, που είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο εκλιπών είχε βρεθεί πρόσφατα αντιμέτωπος με δίωξη για παράβαση καθήκοντος, στο πλαίσιο της διερεύνησης της σύμβασης 717 του ΟΣΕ, παρά το γεγονός –όπως επισημαίνεται– ότι είχε συμβάλει στην ανάδειξη των προβλημάτων της μέσω σχετικής έκθεσης.

Η ομοσπονδία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η απώλεια να συνδέεται με την έντονη πίεση που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση λόγω διώξεων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τέλος, απευθύνεται έκκληση προς την Πολιτεία να διερευνήσει σε βάθος τις συνθήκες του θανάτου, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη να σταματήσει η πρακτική απόδοσης ευθυνών σε εργαζομένους ως «εξιλαστήρια θύματα», προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογες τραγικές εξελίξεις στο μέλλον.

PO_EMDYDAS
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο με ναρκωτικά που παρέλαβε 27χρονος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τον θάνατο 49χρονου προέδρου κοινότητας – Ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια;

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναμένουμε συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες»

20:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιά: Σύλληψη 41χρονου οδηγού ταξί - Εντοπίστηκε με πλαστή άδεια οδήγησης

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας να ακούει trap στο αυτοκίνητο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες για «εξαγορά ψήφων» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τι υποστηρίζει ακαδημαϊκός

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Κανονικά κόντρα στην Έφες ο Κέντρικ Ναν

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ικανοποίηση Μητσοτάκη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την εκεχειρία στον Λίβανο

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Λεωφορείο ανετράπη σε δρόμο που οδηγεί προς την Ανώπολη - Ο ισχυρός άνεμος σήκωνε πέτρες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του - Αθώα η 35χρονη αστυνομικός σύζυγός του

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν γυμνάζεστε πριν το φαγητό

18:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τζιτζικώστας: Διαθέτουμε επαρκή ποσότητα αεροπορικών καυσίμων – Προετοιμαζόμαστε για παν ενδεχόμενο

18:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Μετονομάζεται σε Euronext Athens

18:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της Μυρτούς: «Εξαφανίστηκε» το βίντεο από την κεντρική κάμερα του ξενοδοχείου

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο: Νεκρός 68χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ

18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ - Κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ο 66χρονος,οι «άγνωστοι» ένοικοι του ξενοδοχείου και το μυστήριο του δωματίου «11» το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του - Αθώα η 35χρονη αστυνομικός σύζυγός του

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

18:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Σε πανικό ο Βαγγέλης Λιόλιος, νέα δήλωση αμηχανίας για τον Γιάννη Βρούτση

18:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της Μυρτούς: «Εξαφανίστηκε» το βίντεο από την κεντρική κάμερα του ξενοδοχείου

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα - Βίντεο

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναμένουμε συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Λεωφορείο ανετράπη σε δρόμο που οδηγεί προς την Ανώπολη - Ο ισχυρός άνεμος σήκωνε πέτρες

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

20:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ