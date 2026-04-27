Δίκη Τέμπη - Έξαλλη η πρόεδρος με το χάος στην αίθουσα: «Έλεος, πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό»

Μιχάλης Παπαδάκος

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εν μέσω εντάσεων ολοκληρώθηκε η σημερινή δικάσιμος της υπόθεσης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Υπήρξαν ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων ως προς τις δηλώσεις των παραστάσεων για την υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ εξεμάνη και η ίδια η πρόεδρος με την επικρατούσα κατάσταση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έλεος, είμαι ήρεμος άνθρωπος αυτό πρώτη φορά το αντιμετωπίζω».

Η πρόεδρος λίγο πριν διακόψει τη δίκη, αποκάλυψε ότι η επόμενη δικάσιμος θα είναι σε 30 ημέρες, λόγω των εργασιών που πρέπει να γίνουν στην αίθουσα του «Γεόπολις».

Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας από το Δημόσιο

Σήμερα εξάλλου, δήλωσε παράσταση για ηθική βλάβη και το ελληνικό Δημόσιο διά της εκπροσώπου του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, των δύο συναδέλφων του στην απογευματινή βάρδια και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων η πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησε προθεσμία προκειμένου να λάβει γνώση και να μελετήσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για να μπορέσει να υποβάλει αντιρρήσεις.

Ένταση μεταξύ των συνηγόρων

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των συνηγόρων για τον χρόνο της προθεσμίας καθώς οι συνήγοροι των κατηγορουμένων τόνισαν στην πρόεδρο πως δεν προλαβαίνουν μέχρι την αυριανή προγραμματισμένη δικάσιμο να προετοιμάσουν τις αντιρρήσεις τους. Τελικά το δικαστήριο διέκοψε για αύριο ενώ, όπως ανέφερε νωρίτερα η πρόεδρος, η επόμενη δικάσιμος θα προσδιοριστεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί θα γίνουν διαρρυθμίσεις στην αίθουσα.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμφότεροι συνήγοροι συγγενών θυμάτων, τόνισαν πως δεν πληρούνται οι συνθήκες για την διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης ενώ ο συνήγορος πολυτραυματία Λουκάς Αποστολίδης τόνισε στο δικαστήριο πως πρέπει να απομακρυνθούν οι αστυνομικοί από τις θέσεις που προορίζονται για τους κατηγορουμένους. Σήμερα στο δικαστήριο οι παρόντες κατηγορούμενοι ήταν 6 σε σύνολο 36.

Να σημειωθεί πως η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου για την ηθική βλάβη συνίσταται, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος. Επιπλέον από την αποδιδόμενη πράξη προκύπτει σοβαρή προσβολή του εννόμου αγαθού της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Η παράσταση είναι για την πράξη της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13LIFESTYLE

MasterChef: Δυσκολεύουν τα πράγματα στο αποψινό επεισόδιο - Οι δύο υποψήφιοι και το πρόσωπο έκπληξη

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Άρειο Πάγο: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Καταγγελία ότι ο χώρος του «Γεόπολις» λειτουργεί με άδεια εστιατορίου

15:03LIFESTYLE

Κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της Άννας Βίσση για το τραγούδι «Aigaio»

14:58MEETING POINT

Η δεύτερη δικογραφία για τον «αμαρτωλό» ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

14:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Έρχονται τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι - Ενισχύουμε την ενεργειακή Δημοκρατία

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο καλύτερα αμειβόμενος εργαζόμενος στον κόσμο: Δουλεύει δύο φορές τον χρόνο και βγάζει 40.000 ευρώ

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανίδα έστησε επιχείρηση των 1.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατ. το χρόνο

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Έφτιαξαν δρόμο 60 μέτρων μέσα σε λιμνοθάλασσα - «Μπάζωσαν τη θάλασσα νύχτα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

14:26LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» - Η περιπέτεια που την συγκλόνισε στη Μύκονο

14:17ANNOUNCEMENTS

Νέα πρωτοβουλία της Stoiximan για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχέσεων στη σχολική κοινότητα

14:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το γήπεδο… ψηλώνει – Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βοτανικό! (video)

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φορτηγό στην Κινέτα - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Drone εξερράγη κοντά σε ελικόπτερο του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη - Έξαλλη η πρόεδρος με το χάος στην αίθουσα: «Έλεος, πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό» - Σε 30 μέρες η επόμενη δικάσιμος

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Έφτιαξαν τιραμισού 440 μέτρων και έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

13:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διεκόπη η δίκη για τους τρεις 20χρονους για την δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με στήριξη της βιομηχανίας»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν από τη συναυλία της Σακίρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Τεχνικός σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε η σκηνή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - «Έκατσε» πάνω σε ελιά

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στημένη» η επίθεση, ο δράστης πέθανε: Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για το δείπνο παρουσία Τραμπ στην Ουάσινγκτον

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Έφτιαξαν δρόμο 60 μέτρων μέσα σε λιμνοθάλασσα - «Μπάζωσαν τη θάλασσα νύχτα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αναβάτης μηχανής ξυλοκόπησε 23χρονη και της έσπασε το πόδι, επειδή αργούσε να παρκάρει

13:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διεκόπη η δίκη για τους τρεις 20χρονους για την δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

14:26LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» - Η περιπέτεια που την συγκλόνισε στη Μύκονο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη - Έξαλλη η πρόεδρος με το χάος στην αίθουσα: «Έλεος, πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό» - Σε 30 μέρες η επόμενη δικάσιμος

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο καλύτερα αμειβόμενος εργαζόμενος στον κόσμο: Δουλεύει δύο φορές τον χρόνο και βγάζει 40.000 ευρώ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας - Βίντεο: Άνδρας σε αμόκ έσπασε με κοντάρι 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Οργανωμένη διαταραχή φέρνει αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα – Πρόγνωση Ζιακόπουλου

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ακούγεται ο κρότος και το θύμα σφαδάζει

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανίδα έστησε επιχείρηση των 1.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατ. το χρόνο

14:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το γήπεδο… ψηλώνει – Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βοτανικό! (video)

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Λένε ψέματα, όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν» λέει οργισμένος ο πατέρας της Μυρτούς

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Παλιοσπύρου: Εικόνες από την αποκατάσταση μετά την επίθεση με βιτριόλι - «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ