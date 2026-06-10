Δημόσιο: Τι γίνεται με την προσωπική διαφορά - Ποιους αφορά

Την επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε χιλιάδες υπαλλήλους 17 διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών οι οποίοι πρωτοδιορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες αυτές από την 1η Απριλίου 2023 και μετά προβλέπει το άρθρο 53 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δημόσια διαβούλευση.

Οι εν λόγω υπάλληλοι, αυτή τη στιγμή, δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά», που είχε καθιερωθεί με το ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Με τη διάταξη του άρθρου 53 του πολυνομοσχεδίου, η χορήγηση της «προσωπικής διαφοράς» επεκτείνεται και σ’ αυτούς τους υπαλλήλους, αλλά με πλαφόν 300 ευρώ, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Οι υπηρεσίες

Πιο αναλυτικά, με το άρθρο 53 του υπό διαβούλευση πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (το οποίο φέρει τον τίτλο «μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμών ρύθμισης οφειλών κ.λπ.») προβλέπεται η χορήγηση «προσωπικής διαφοράς» με πλαφόν μέχρι τα 300 ευρώ το μήνα στο προσωπικό που έχει διοριστεί ή μεταταχθεί από την 1η Απριλίου 2023 και εφεξής στις υπηρεσίες:

1) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ),

2) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

3) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

4) του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου,

5) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

6) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ),

7) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

8) του Ελεγκτικού Συνεδρίου (διοικητικό προσωπικό) και

9) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (διοικητικό προσωπικό).

10) των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών,

11) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

12) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

13) της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων,

14) της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων,

15) της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων,

16) της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

17) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ανισότητα

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που επηρεάζονται από τη διάταξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να φθάνει και μέχρι τους 10.000. Η επίπτωση της ρύθμισης αυτής θα είναι να αυξηθούν οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των παραπάνω υπαλλήλων έως και 300 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, για συναδέλφους των υπαλλήλων αυτών στις ίδιες υπηρεσίες, που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν σ’ αυτές πριν την 1η-4-2023 δεν ισχύει το πλαφόν των 300 ευρώ στην «προσωπική διαφορά», με αποτέλεσμα να συντηρούνται και με τη διάταξη αυτή σημαντικές μισθολογικές ανισότητες και αδικίες. Για το γεγονός αυτό εκφράζεται ήδη στην εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση πλήθος ενστάσεων και διαμαρτυριών από αδικούμενους υπαλλήλους.

Η στρέβλωση με τους συμψηφισμούς

Σημειώνεται ότι στο ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η-1-2016, περιελήφθη διάταξη, με την οποία προβλέφθηκε ότι: «Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης… Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης…».

Στόχος της διάταξης εκείνης ήταν να διασφαλιστεί το ύψος των συνολικών αποδοχών όσων υπαλλήλων οι αποδοχές αυτές μειώνονταν από την 1η-1-2016 σε σύγκριση με αυτές που ελάμβαναν στις 31-12-2015, λόγω κατάργησης ή μείωσης κάποιων επιδομάτων που ελάμβαναν.

Στα… χαρτιά

Όμως εξαιτίας της συγκεκριμένης διάταξης, από την 1η-1-2016 κάθε αύξηση που ελάμβανε ένας δημόσιος υπάλληλος στον βασικό μισθό λόγω μισθολογικής ωρίμανσης, δηλαδή λόγω της μετάβασής του σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δύο ή τριών ετών υπηρεσίας στο αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο, συμψηφιζόταν με την «προσωπική διαφορά» και είτε χανόταν ολόκληρη είτε μειωνόταν. Ως εκ τούτου, παρά τη μισθολογική του εξέλιξη ο υπάλληλος έμενε στάσιμος μισθολογικά, χωρίς αύξηση ή με πολύ μικρότερη αύξηση αποδοχών από αυτήν που δικαιούτο.

Η στρέβλωση αυτή διορθώθηκε εν μέρει πέρυσι με την ψήφιση διάταξης η οποία προβλέπει μη συμψηφισμό της «προσωπικής διαφοράς» με αυξήσεις λόγω μισθολογικών ωριμάνσεων εφόσον το ποσό της «διαφοράς» αυτής είναι μέχρι 300 ευρώ και σημαντικά μειωμένους συμψηφισμούς εάν το ποσό αυτής είναι μεγαλύτερο των 300 ευρώ.

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