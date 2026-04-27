Δίκη Τέμπη - Κωνσταντοπούλου: «Η δίκη με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου»

Μιχάλης Παπαδάκος

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στηλίτευσε με νέες της δηλώσεις τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «η δίκη διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση, αλλά και νωρίτερα», επιρρίπτοντας ευθύνες σε όσους -όπως είπε- «δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να οδηγηθούν οι ένοχοι στη φυλακή».

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για όσα -κατά την ίδια- έχουν συμβεί γύρω από τη δίκη, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εμπόδια στη δημοσιότητα της διαδικασίας, στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης και των πολιτών, ενώ αναφέρθηκε και σε φαινόμενα αστυνομικής βίας.

Ως συνήγορος τριών οικογενειών θυμάτων και ενός ακόμη προσώπου, εξέφρασε την «πολύ μεγάλη ανησυχία, αγωνία αλλά και αγανάκτηση», ενώ προχώρησε και σε προσωπική αναφορά, τονίζοντας ότι προσέρχεται στη διαδικασία «έχοντας απέναντί της μια πρωτοφανή στοχοποίηση».

Όπως ανέφερε, η στοχοποίηση αυτή προέρχεται «από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές, αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μιας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας», η οποία -κατά την ίδια- αποσκοπεί στο «να στερήσει από οικογένειες θυμάτων την υπεράσπιση και την εκπροσώπησή τους».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε, πως «το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό» και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει «με απειλές, λασπολογία ή επίδειξη εξουσίας», τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να αποτρέψουν την άσκηση των υπερασπιστικών καθηκόντων.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις μετά την προηγούμενη δικάσιμο της 6ης Απριλίου, έκανε λόγο για «συνταρακτικές αποκαλύψεις» και για νέο υλικό που έχει έρθει στο φως, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και σε έναν θάνατο κατηγορουμένου, που όπως είπε, «θα έπρεπε να απολογηθεί και να δώσει στοιχεία».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και εκείνοι που συσκοτίζουν θα συνεχίσουν να αποκαλύπτονται», δίνοντας το στίγμα της στάσης της ενόψει της συνέχισης της δίκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
