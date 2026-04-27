Κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της Άννας Βίσση για το τραγούδι «Aigaio»

Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο βίντεο κλιπ από το τραγούδι «Aigaio» (Αιγαίο) της Άννας Βίσση.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της αγαπημένης τραγουδίστριας, το οποίο οι θαυμαστές της λάτρεψαν από την πρώτη στιγμή.

Η μουσική αλλά και οι στίχοι του τραγουδιού φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, ενώ παραγωγή έγινε από την Vission Music, το νέο creative label που δημιούργησε η Άννα Βίσση σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα.

Δείτε το βίντεο κλίπ του «Aigaio»:

