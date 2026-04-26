Η Άννα Βίσση κάνει viral το «Αιγαίο»: Χιλιάδες βίντεο στο TikTok πριν και μετά την κυκλοφορία

Η δυναμική παρουσία του τραγουδιού στα social media ενισχύει τις προσδοκίες για το επερχόμενο video clip και τη συνολική επιτυχία του κομματιού.

«Έκρηξη» έχει ήδη προκαλέσει το τραγούδι της Άννας Βίσση, που κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου, με ιδιαίτερη δυναμική στο TikTok, όπου οι χρήστες το έχουν χρησιμοποιήσει σε περισσότερα από 5.000 βίντεο.

Ακόμη και πριν την επίσημη κυκλοφορία του στις 24 Απριλίου, το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση είχε ήδη αρχίσει να γίνεται viral, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στα social media.

Αποσπάσματα του τραγουδιού χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στο TikTok, με τα σχετικά βίντεο να ξεπερνούν τις 3.000 ακόμη πριν κυκλοφορήσει επίσημα.

Παρά το γεγονός ότι το «Αιγαίο» δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στο YouTube, το τραγούδι καταγράφει ήδη μεγάλη απήχηση, κυρίως μέσω streaming πλατφορμών, δημιουργώντας έντονη απήχηση στο κοινό.

Την ίδια στιγμή, η δυναμική που έχει αναπτύξει στα social media ενισχύει τις προσδοκίες για την κυκλοφορία του video clip, το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους θαυμαστές.

Η δυναμική επιστροφή

Μετά την κυκλοφορία του κομματιού, η απήχηση εκτοξεύτηκε, με τα videos στο TikTok να ξεπερνούν πλέον τις 5.000, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τραγουδιού.

Το «Αιγαίο» φαίνεται να κερδίζει γρήγορα το κοινό, με τη Άννα Βίσση να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

H μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού δίνεται στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, όπου η μεγάλη σταρ αναμένεται να εμφανιστεί μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές.

Η συναυλία είναι ήδη σχεδόν sold out, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το γεγονός ότι εκεί αναμένεται να ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Αιγαίο».

Η προσμονή είναι ήδη έντονη, με το κοινό να περιμένει μια εντυπωσιακή βραδιά γεμάτη επιτυχίες και δυνατές στιγμές.

