Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε αστυνομικό για γενετήσιες πράξεις σε κρατούμενη μέσα σε αστυνομικό όχημα

Χειροπέδες πέρασαν άνδρες της ασφάλειας σε έναν αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις κατά κρατούμενης κατά τη διάρκεια της μεταγωγής της από τις γυναικείες φυλακές Θηβών στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε υπηρεσιακό όχημα.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη μεταγωγή από τη Θήβα, όπου κρατείτα, προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Κατά την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η πράξη φέρεται να τελέστηκε χθες καθ' οδόν, στο ύψος των Τεμπών. Όπως φέρεται να κατέθεσε η 41 ετών κρατούμενη, ο 54χρονος αστυνομικός ήταν συνοδηγός στο μεταγωγικό όχημα, ενώ εκτός από την ίδια μετάγονταν δύο ακόμη κρατούμενες.

Της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά σε ΑΤ

Κατά την ίδια καταγγελία, ο αστυνομικός -εκτός από τις πράξεις που περιγράφει και αφορούν, μεταξύ άλλων, θωπείες- φέρεται επιπλέον να πρότεινε στην κρατούμενη να συνευρεθούν ερωτικά σε αστυνομικό τμήμα κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής και σε σημείο όπου ήταν προγραμματισμένο να γίνει στάση για ανεφοδιασμό του οχήματος, κάτι που τελικώς δεν συνέβη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 54χρονου, με βαθμό αρχιφύλακα, η καταγγέλλουσα φέρεται να ζήτησε 1.000 ευρώ προκειμένου να μην αποκαλύψει τι είχε συμβεί, χρηματικό ποσό που θα μοιραζόταν με τις δύο άλλες γυναίκες της ίδιας μεταγωγής.

Μετά τη σύλληψή του, ο αστυνομικός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και παράβαση καθήκοντος.