ΥΠΕΝ: Συζητήσεις για συγχρηματοδότηση της αύξησης κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεχνικές συζητήσεις με τα κλιμάκια της ΕΕ προκειμένου στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης να προταθεί προς ένταξη η αύξηση μετοχικού του ΑΔΜΗΕ, κατά το μέρος που αφορά την εισφορά του Δημοσίου διεξάγουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Υπηρεσίες του ΤΑΑ, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό σημαίνει ότι επιπλέον πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν του υφιστάμενου προγράμματος που εκτελεί ήδη το ΥΠΕΝ, θα διατεθούν έτσι ώστε να συμμετέχει το Δημόσιο στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δις ευρώ και κατ' επέκταση να υλοποιηθεί το -εγκεκριμένο από τη ΡΑΑΕΥ- Δεκαετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2025-2034.

«Η επιτυχής έκβαση της εν λόγω πρότασης», προσθέτουν, «θα αποτελέσει μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του ΤΑΑ».

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στις ενεργειακές υποδομές και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων. Σημειώνεται ότι ορισμένες εξ αυτών έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Ενεργειακές Λεωφόροι» που ανακοίνωσε πρόσφατα η Πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Διαβάστε επίσης