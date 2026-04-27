Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ο λόγος που υπερφόρτωσε η πλατφόρμα και δόθηκε παράταση

Όσα δήλωσε η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ο λόγος που υπερφόρτωσε η πλατφόρμα και δόθηκε παράταση

  • Η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 υπερφορτώθηκε λόγω πάνω από ένα εκατομμύριο κλήσεων, γεγονός που προκάλεσε τεχνικά προβλήματα και παράταση αιτήσεων έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.
  • Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 13 μήνες από τις 18 Μαΐου 2026, με 300.000 επιταγές και προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, προσφέροντας έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.
  • Ειδικές παροχές περιλαμβάνουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ορισμένα νησιά και έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, καθώς και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι και άνεργοι με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης και αντικειμενικών κριτηρίων στο ΟΠΣ της ΔΥΠΑ.
  • Φέτος εξαιρούνται από τη μοριοδότηση οι πολύτεκνοι γονείς, ενώ αποκλείονται όσοι επιδοτούνται από άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού ή έλαβαν επιταγή το 2025
  • 2026, εκτός ΑμεΑ και πολυτέκνων.
Τους λόγους που έπεσε η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 αποκάλυψε η διοικήτρια της Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλης Γιάννα Χορμόβα και ως αποτέλεσμα είχε να δοθεί νέα παράταση στις αιτήσεις για το πρόγραμμα έως και τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Μιλώντας στο ERTnews, η κ. Χορμόβα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως: «δεχθήκαμε πάνω από ένα εκατομμύριο κλήσεις στην πλατφόρμα με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν ως κυβερνοεπίθεση και να μειωθεί η ανταπόκριση του συστήματος στην υποβολή των αιτήσεων».

«Απολογούμαστε για την όποια ταλαιπωρία», σημείωσε και πρόσθεσε ότι μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει επανεκκίνηση του προγράμματος προκειμένου να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις αιτήσεις των πολιτών, κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα θα «πέσει» για περίπου 20 λεπτά.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών,

οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:42ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: 85χρονη έβαλε 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη και τα έδωσε σε ψευτοϋπάλληλο της ΔΕΗ

13:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού προς Πρωτομαγιά - Από τη ζέστη στην απότομη πτώση θερμοκρασίας

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας - Βίντεο: Άνδρας σε αμόκ έσπασε με κοντάρι 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ αρνείται «κατηγορηματικά» απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - «Έκατσε» πάνω σε ελιά

13:26ANNOUNCEMENTS

Πρώτες Φωτογραφίες από την «Ειρήνη» του Νίκου Καραθάνου και του Φοίβου Δεληβοριά - Τον Ιούλιο στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών – Η οικονομική πολιτική μας αποδίδει στην πράξη

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο πόλεμος μπλόκαρε τις εξαγωγές φιστικιού - Προβλήματα για τις σοκολάτες Ντουμπάι, τις μπανάνες και τα αβοκάντο 

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εγκαινίασε μουσείο για τους πεσόντες στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

13:07ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο ηγέτης Βίντα θα είναι «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν – Συμφωνία για νέο συμβόλαιο!

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» στον ουρανό

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν Στίλερ: Η... παρεξηγημένη ανάρτηση του ηθοποιού που έγινε viral και εξόργισε τους οπαδούς Τραμπ

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ο λόγος που υπερφόρτωσε η πλατφόρμα και δόθηκε παράταση

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στον Τασούλα θυμήθηκε τη φράση Παπανδρέου για το χρέος

12:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μονακό: «Πρέπει να... ματώσουμε» - Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα πριν το Game 1

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ακούγεται ο κρότος και το θύμα σφαδάζει

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών – Εντός Μαΐου σε διαβούλευση

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Michael»: Ο «Βασιλιάς της Ποπ» έσπασε κάθε ρεκόρ στο ξένο box office - Υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στημένη» η επίθεση, ο δράστης πέθανε: Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για το δείπνο παρουσία Τραμπ στην Ουάσινγκτον

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αναβάτης μηχανής ξυλοκόπησε 23χρονη και της έσπασε το πόδι, επειδή αργούσε να παρκάρει

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ακούγεται ο κρότος και το θύμα σφαδάζει

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ο λόγος που υπερφόρτωσε η πλατφόρμα και δόθηκε παράταση

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Οργανωμένη διαταραχή φέρνει αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα – Πρόγνωση Ζιακόπουλου

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Λένε ψέματα, όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν» λέει οργισμένος ο πατέρας της Μυρτούς

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Παλιοσπύρου: Εικόνες από την αποκατάσταση μετά την επίθεση με βιτριόλι - «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»»

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στα γαλανόλευκα η Πέμπτη Λεωφόρος για τα 205 χρόνια από την επανάσταση του 1821 - Η μεγαλειώδης παρέλαση

11:04LIFESTYLE

Your face sounds familiar: Με «σπασμένα φρένα» στην τηλεθέαση και εντυπωσιακές μεταμφιέσεις

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - «Έκατσε» πάνω σε ελιά

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμικός χάρτης: 5 οι ζώνες επικινδυνότητας - Το παράδοξο με την Αττική και το «κοιμώμενο» Ηφαίστειο των Μεθάνων

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση στην Ουάσινγκτον: Ο μυστηριώδης άνδρας που έβαλε το σώμα του ασπίδα για να σώσει τον Τραμπ - Στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει στόχος και ο Ρίγκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ