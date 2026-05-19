Mία σπάνια ολική έκλειψη Σελήνης: Πότε θα συμβεί και γιατί είναι τόσο ξεχωριστή

Το φαινόμενο θα είναι ορατό από πολλές χώρες της αμερικανικής ηπείρου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Σελήνη φαίνεται λίγο μετά από μια ολική σεληνιακή έκλειψη στο Γκουβαχάτι της Ινδίας, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

  • Στις 26 Ιουνίου 2029 θα πραγματοποιηθεί μια σπάνια ολική έκλειψη Σελήνης με διάρκεια 1 ώρα, 41 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, τη μεγαλύτερη της σειράς Saros Lunar 130.
  • Η έκλειψη θα κορυφωθεί στις 03:23 UTC, με τη Σελήνη στον αστερισμό του Τοξότη, και θα είναι ορατή σε μεγάλο μέρος της Αμερικής.
  • Μια παρόμοια έκλειψη θα συμβεί ξανά στις 7 Ιουλίου 2047, ενώ για ορατότητα από παρόμοιες γεωγραφικές περιοχές απαιτείται ο κύκλος Εξαίριγμος, δηλαδή 54 χρόνια και 34 ημέρες μετά.
  • Η σειρά Saros Lunar 130 περιλαμβάνει 71 εκλείψεις, ξεκίνησε το 1416 και θα ολοκληρωθεί το 2678, με σταδιακή μείωση της διάρκειας των εκλείψεων μετά το 2029.
Ιδιαίτερα προσδοκίες δημιουργεί στους ερασιτέχνες και όχι μόνο παρατηρητές του ουρανού, ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, με επίκεντρο της Σελήνη και ορατό από μεγάλο μέρος της Αμερικής.

Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2029 θα πραγματοποιηθεί μια ολική έκλειψη Σελήνης, που σημαίνει ότι η Σελήνη θα περάσει εντελώς από τη σκιά της Γης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο φυσικός δορυφόρος θα αποκτήσει την κλασική κοκκινωπή απόχρωση γνωστή και ως «Ματωμένο Φεγγάρι».

Η κύρια φάση του φαινομένου θα διαρκέσει 1 ώρα, 41 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη έκλειψη ολόκληρης της σειράς Saros Lunar 130.

Το μέγιστο σημείο της έκλειψης θα φτάσει στις 03:23 UTC και θα συμβεί ενώ η Σελήνη βρίσκεται στον αστερισμό του Τοξότη.

Πότε θα επαναληφθεί η ολική έκλειψη Σελήνης και τι λέει ο κύκλος του Σάρος;

Αυτή η έκλειψη ανήκει στη σειρά Saros Lunar 130, μια αστρονομική οικογένεια που αποτελείται από 71 εκλείψεις που σχετίζονται μεταξύ τους με παρόμοια τροχιακή γεωμετρία.

Εάν ληφθεί ως αναφορά ο παραδοσιακός κύκλος του Σάρος, μια έκλειψη σχεδόν πανομοιότυπων χαρακτηριστικών θα συμβεί ξανά στις 7 Ιουλίου 2047, ακριβώς 18 χρόνια, 11 ημέρες και 8 ώρες αργότερα. Ωστόσο, η ορατότητα θα αλλάξει λόγω της περιστροφής της Γης.

Για να επαναληφθεί το φαινόμενο με παρόμοιο τρόπο από παρόμοιες περιοχές του πλανήτη, πρέπει να περιμένουμε έναν κύκλο που ονομάζεται Εξαίριγμος, που ισοδυναμεί με τρεις Σάρους. Σε αυτή την περίπτωση, η έκλειψη θα επιστρέψει στις ίδιες περίπου γεωγραφικές περιοχές στις 30 Ιουλίου 2083.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν μια πολύ παρόμοια έκλειψη από την Αμερική θα πρέπει να περιμένουν 54 χρόνια και 34 ημέρες.

Η Σειρά Saros 130 ξεκίνησε το 1416 και θα ολοκληρωθεί μόλις το 2678. Μετά την έκλειψη του 2029, η διάρκεια αυτών των φαινομένων θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά εντός της ίδιας αστρονομικής οικογένειας.

Πηγή: cronista

