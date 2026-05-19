Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση και μηνυτήρια αναφορά δικαστικών

Νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση των δύο αιτήσεων άρσης της βουλευτικής της ασυλίας και κατήγγειλε ότι έχουν συντελεστεί ακραίες παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο αιτήσεις, μία για συκοφαντική δυσφήμιση από τον Άδωνι Γεωργιάδη και μία μετά από μηνυτήρια αναφορά δικαστικών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πολιτική μεθόδευση και αθέμιτες διαδικασίες στην άρση ασυλίας της, επισημαίνοντας ότι η μήνυση Γεωργιάδη είναι «ψευδοδικογραφία» και ότι υπάρχει στοχοποίηση της για τον ρόλο της σε υποθέσεις διαφθοράς και δικαστικής διαπλοκής.
  • Μέλη διαφόρων πολιτικών κομμάτων εξέφρασαν αντιρρήσεις για τη διαδικασία και την πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, επισημαίνοντας προβλήματα στη διαχείριση των αιτήσεων και τον κίνδυνο εργαλειοποίησης των θεσμών.
  • Η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε την άρση ασυλίας με την αιτιολογία ότι τα φερόμενα αδικήματα δεν συνδέονται με τα βουλευτικά καθήκοντα της κας Κωνσταντοπούλου και τόνισε την ανάγκη να κριθούν οι υποθέσεις από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.
  • Η υπόθεση σχετίζεται με καταγγελίες για παράνομη βιντεοσκόπηση και δημοσιοποίηση βίντεο δικαστικών λειτουργών, καθώς και με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια, έγιναν δεκτές οι δύο αιτήσεις των εισαγγελικών Αρχών να αρθεί η ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η πρώτη αίτηση ασυλίας αφορά σε μήνυση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 162 βουλευτές, κατά 53 και 13 βουλευτές ψήφισαν "παρών". Η δεύτερη αίτηση άρσης ασυλίας είναι μετά μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, στο δικαστήριο στη Λάρισα. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 177 βουλευτές, κατά ψήφισαν 54 βουλευτές και 13 βουλευτές δήλωσαν "παρών".

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βαρύνεται με κακουργήματα που αφορούν βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων με την παράνομη βιντεοσκόπηση δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών οργάνων και με τη δημοσιοποίηση των βίντεο αυτών στα κοινωνικά δίκτυα, στη συνέχεια. Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό Ποινικό Κώδικα, όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της κας Κωνσταντοπούλου, είπε ο κ. Φλωρίδης.

«Συμπράξατε με τον Φλωρίδη»

Τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία σχολίασε η κα Κωνσταντοπούλου λέγοντας: «Θα σας συνοδεύει αυτό κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με τον Φλωρίδη που προέρχεται από το κόμμα σας και έδειξε τι γενίτσαρος είναι, που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης από την αποθήκη των άχρηστων υλικών, συμπράξατε μαζί του την ώρα που βγαίνει η Διαμαντοπούλου από το κόμμα σας και λέει η αντίθεση με τη ΝΔ είναι μέχρι τις εκλογές, μετά βλέπουμε, την ώρα που εξοικονομούνται ψευδείς διώξεις και στοχοποίηση, για την πιο ενοχλητική αρχηγό, εκείνη την ώρα εσείς απείχατε από την ψηφοφορία για τη μήνυση Γεωργιάδη. Και ψηφίσατε ”ναι” σε άρση ασυλίας πολιτικής αρχηγού η οποία υπερασπίζεται γονείς και συγγενείς απέναντι στη δικαστική διαπλοκή που οδήγησε στο να μην έχουν δοθεί μέχρι σήμερα τα κατασχεμένα βίντεο. Αλήθεια; Έτσι μεταχειρίζεστε τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστω και αν έχετε αυτό το ρόλο από καραμπόλα; Μόνο τα τσιράκια του Φλωρίδη με κατήγγειλαν, επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς οι ίδιοι που θάβουν όλες τις υποθέσεις. Τιμή μου να με καταδιώκει ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα».

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση των δύο αιτήσεων άρσης της βουλευτικής της ασυλίας και κατήγγειλε ότι έχουν συντελεστεί ακραίες παραβιάσεις του Κανονισμού της Βουλής και δεν τηρήθηκε η συνταγματική τάξη διότι αφενός θα έπρεπε να προηγηθεί η συζήτηση επί άλλων αιτήσεων άρσης ασυλίας άλλων βουλευτών που για άγνωστο λόγο τις… «κλωσάει» η Βουλή, αφετέρου κλήθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας προτού λάβει γνώση του περιεχομένου των δικογραφιών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι η μήνυση από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη συνιστά «ψευδοδικογραφία», είναι μήνυση που κατατέθηκε από τον κ. Γεωργιάδη στις 16 Φεβρουαρίου ενώ η δική της μήνυση εναντίον του είναι προγενέστερη, κατατέθηκε 29 Ιανουαρίου, και παρ΄όλα αυτά, ακόμα δεν έχει διαβιβαστεί ή δεν έχει εισαχθεί για την κρίση της Βουλής. Η μήνυση αυτή είναι άκυρη, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και κατήγγειλε «στημένη διαδικασία άρσης ασυλίας από έναν φασίστα».

«Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα σε βάλω φυλακή»

Ως προς την ουσία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο κ. Γεωργιάδης θέλησε να την εκδικηθεί όταν τον κατήγγειλε ότι πήγε να συγκαλύψει το έγκλημα στη «Βιολάντα», που αφορά «και την κυβέρνηση και τον εν ενεργεία υπουργό», δηλώνοντας στη Βουλή «θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα σε βάλω φυλακή», «αφού προηγουμένως είχε επίσης δηλώσει ότι έχει φίλους αστυνομικούς που τον ειδοποιούν τι γίνεται στα αστυνομικά τμήματα και για το πώς κινούνται οι πολιτικοί του αντίπαλοι». «Η πρόθεση είναι να κατασιγαστώ εγώ, να κατασιγαστώ, για τον ρόλο μου στις υποθέσεις διαφθοράς, είτε είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε είναι η υπόθεση των Τεμπών είτε είναι η υπόθεση των υποκλοπών» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Ως προς το δεύτερο αίτημα άρσης της βουλευτικής της ασυλίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «δύο επίορκες λειτουργοί, που λέγονται Β.Μ. και Μ.Χ., κατελήφθησαν να παραβιάζουν το καθήκον τους στη δίκη, σε σχέση με τα βίντεο, που με ενέργειες της και με ενέργειες συναδέλφων της κατασχέθηκαν, ενώ κρύβονταν επί τρία χρόνια». Προσέθεσε ότι την ημέρα που επρόκειτο τελικά να χορηγηθούν τα αντίγραφα «η μια δικαστής, η οποία θα χορηγούσε τα αντίγραφα, λιποθύμησε, ήταν για καιρό ασθενής και τα αντίγραφα δεν χορηγούνταν και στη συνέχεια βρέθηκε άλλη δικαστής η Μ.Χ. που είπε ότι θα χορηγηθούν τα αντίγραφα και ακολούθως η δικαστής Β.Μ. είπε στη Μ.Χ. ”γιατί τα χορηγείς;” και έτσι ανακάλεσε την απόφαση». «Αυτές είναι δικαστίνες που έχουν προβληθεί στο πανελλήνιο. Η κα Μ.Χ. ανακάλεσε την χορήγηση αποδεικτικού υλικού, για το έγκλημα των Τεμπών. Αυτές οι δικαστίνες, προτού κάνουν αυτή τη μήνυση σε βάρος μου, καταμηνύθηκαν από τέσσερις συγγενείς. Κι εγώ είμαι δικηγόρος στους τρεις από τους τέσσερις συγγενείς. Μετά από αυτό ο κ. Φλωρίδης μαζί με τον κ. Σεβαστίδη, οργάνωσαν οι δικαστίνες αυτές να κάνουν μηνύσεις σε εμένα, σε άλλους συνηγόρους και στους συγγενείς, λέγοντας ψέματα ακόμα και ότι καταλάβαμε τον χώρο», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι έχουν καταθέσει ενόρκως δύο αστυνομικοί ότι δεν έγινε κατάληψη του χώρου. Κατήγγειλε επίσης ότι στους προαγόμενους δικαστές εντάσσεται και ο κ. Σεβαστίδης και η «επίορκη» δικαστίνα, που αξιοποιήθηκαν σε αυτή τη μεθόδευση.

