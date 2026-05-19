Βουλή - Καυστική επίθεση Φλωρίδη σε Κωνσταντοπούλου: Με Τσίπρα και Καρυστιανού οδηγείται σε αφανισμό

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, καθώς απορρίφθηκαν οι δύο ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με σκληρές προσωπικές αιχμές ανάμεσα στον Γιώργο Φλωρίδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας απορρίφθηκαν στην Ολομέλεια οι δύο ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε υποβάλει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν τις ενστάσεις.

Η πρώτη αφορούσε το άρθρο 39 για ζητήματα μεταναστευτικού ασύλου, ενώ η δεύτερη σχετιζόταν με την τροπολογία που προβλέπει επιτάχυνση των ποινικών διαδικασιών για πολιτικά πρόσωπα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις παραβιάζουν το Σύνταγμα, κάνοντας λόγο για «κατάχρηση εξουσίας» και για διαδικασίες που, όπως ανέφερε, οδηγούν σε «δίκες εξπρές» με πολιτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη στα ζητήματα ασύλου προσφύγων και μεταναστών.

Στην απάντησή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπερασπίστηκε πλήρως τη νομοθετική παρέμβαση, τονίζοντας ότι στόχος της τροπολογίας είναι η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, μετά από άρση ασυλίας από τη Βουλή.

Ο υπουργός ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Αναφέρθηκε στις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, στις καταγγελίες δικαστικών και εισαγγελικών ενώσεων εις βάρος της, αλλά και στις υποθέσεις άρσης ασυλίας που εκκρεμούν.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών για κακουργηματικές πράξεις που σχετίζονται με παράνομη βιντεοσκόπηση και δημοσιοποίηση υλικού με δικαστικούς λειτουργούς και αστυνομικούς, διευκρινίζοντας ότι οι διώξεις –όπως είπε– δεν αφορούν τις πολιτικές της θέσεις αλλά ποινικά αδικήματα.

Ο κ. Φλωρίδης συνέδεσε επίσης την πολιτική πίεση που δέχεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τις φημολογούμενες πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενη ίδρυση νέων κομμάτων θα επηρεάσει σημαντικά την εκλογική επιρροή της.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ασκήθηκε έντονη κριτική στην τροπολογία για την επίσπευση των δικών, με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους να υποστηρίζουν ότι η διάταξη λειτουργεί ευνοϊκά για εν ενεργεία βουλευτές που εμπλέκονται σε υποθέσεις υπό δικαστική διερεύνηση.

Απαντώντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι αντίστοιχο πλαίσιο ίσχυε ήδη από το 2014 και παρέμεινε σε εφαρμογή και κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι την κατάργησή του λίγο πριν από τη λήξη της τότε κοινοβουλευτικής περιόδου.

Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αφορά πλημμεληματικές υποθέσεις πολιτικών προσώπων για τις οποίες έχει προηγηθεί άρση ασυλίας από τη Βουλή, ενώ προβλέπεται η εκδίκαση της υπόθεσης εντός τριών μηνών μετά την προκαταρκτική εξέταση.

Στη συζήτηση παρενέβη και η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας του άρθρου 39. Όπως ανέφερε, η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και εντάσσεται στην προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης από τις 12 Ιουνίου 2026.

Η ίδια σημείωσε ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιλέξει αντίστοιχους μηχανισμούς ελέγχου εκτός του Συνηγόρου του Πολίτη, με εξαίρεση τη Ρουμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

