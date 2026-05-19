Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από Γραμματέας του κόμματος ο Στέργιος Καλπάκης

«Θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση», αναφέρει απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Divani Caravel (2025)

Με αστραπιαία ταχύτητα εξελίσσονται οι καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Με μια εκτενή επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, ο Γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης γνωστοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση, παραμένοντας ωστόσο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του τονίζει ότι το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ όπως διατυπώθηκε στο 5ο Συνέδριο, «έχει ανατραπεί από την ίδια την πραγματικότητα».

Βασικός λόγος της εξέλιξης είναι, όπως αναφέρει, «η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σ. Αλέξη Τσίπρα, (που) δημιούργησε εντελώς νέα δεδομένα στον χώρο μας».

Ο Στέργιος Καλπάκης καταλογίζει ευθύνες στην ηγεσία του κόμματος για το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εικόνα των δυνατοτήτων σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Έγκαιρα, από τις αρχές του χρόνου και στη συνέχεια πριν από την Κ.Ε. του Μαρτίου είχα ζητήσει να έχουμε εικόνα για το σχέδιο του σ. Τσίπρα διαβλέποντας τον κίνδυνο, όσο περνάει ο καιρός, να φτάσει το κόμμα σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορεί να υλοποιήσει κανένα σχέδιο. Δεν εισακούστηκα. Τον τελευταίο μήνα - επανειλημμένα και δημόσια αυτή τη φορά - ζήτησα να γίνουν πιο γρήγορες κινήσεις για τη σύγκλιση. Ακόμη και σήμερα, μόλις μία εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του σ. Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλισης.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, πολύ περισσότερο όταν εδώ και τόσους μήνες έχω προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τα αδιέξοδα και ακόμα και σήμερα δεν είναι γνωστά τα δεδομένα. Παράλληλα, θεωρώ ότι το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Για τους λόγους αυτούς, με την παρούσα επιστολή υποβάλω την παραίτηση μου από τη θέση του Γραμματέα της Κ.Ε. ευελπιστώντας ότι θα λειτουργήσει στο βαθμό που της αναλογεί ως ένα σήμα αγωνίας για επιτάχυνση των εξελίξεων», αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Καλπάκης.

Παράλληλα, ο κ. Καλπάκης ξεκαθαρίζει ότι «η παραίτηση μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλισης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ. Μόνη μου έγνοια, ως απλός στρατιώτης, είναι ο χώρος μας στις επόμενες εκλογές να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος».

«Θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση, χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου αλλά με προωθητικές ενέργειες. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κ.Ε. την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα», τονίζει καταληκτικά ο μέχρι πρότινος Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης του Στέργιου Καλπάκη:

Αθήνα, 19/5/2026

Προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο

Κοιν.: Στα μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύντροφε Πρόεδρε,

Τον περασμένο Ιούλιο εκλέχθηκα Γραμματέας της Κ.Ε. μετά από την εξαιρετικά τιμητική σου πρόταση, προκειμένου να υπηρετήσω το πολιτικό σχέδιο του 5ου Συνεδρίου του κόμματος για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, πρωταγωνιστή στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Δέκα μήνες μετά, το πολιτικό σχέδιο του κόμματος έχει ανατραπεί από την ίδια την πραγματικότητα.

Από τη μία, οι πρόσφατες συνεδριακές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς ακύρωσαν την πιθανότητα μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας ή ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου. Από την άλλη - και κυρίως αυτό - η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σ. Αλέξη Τσίπρα, δημιούργησε εντελώς νέα δεδομένα στον χώρο μας.

Το κόμμα στις συλλογικές του αποφάσεις, με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, αντιμετώπισε ορθώς την παραίτηση και την έκτοτε πολιτική δραστηριότητα του σ. Τσίπρα ως ένα κομβικό γεγονός τονίζοντας τη σημασία της σύγκλισης με στόχο την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Οι αποφάσεις μας αυτές υπήρξαν σύμφωνες με τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών και των ψηφοφόρων του κόμματος.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει ορατές δυνατότητες σύγκλισης με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε και επιθυμεί ο κόσμος μας και σε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε την κύρια ευθύνη γι’ αυτό. Παρόλα αυτά, ο χρόνος κυλάει, η αβεβαιότητα όλων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η εικόνα του κόμματος πλήττεται και αυτό μας οδηγεί σε μια νέα εσωτερική κρίση η οποία πρέπει άμεσα να καταλαγιάσει διότι ο χώρος μας δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια.

Έγκαιρα, από τις αρχές του χρόνου και στη συνέχεια πριν από την Κ.Ε. του Μαρτίου είχα ζητήσει να έχουμε εικόνα για το σχέδιο του σ. Τσίπρα διαβλέποντας τον κίνδυνο, όσο περνάει ο καιρός, να φτάσει το κόμμα σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορεί να υλοποιήσει κανένα σχέδιο. Δεν εισακούστηκα. Τον τελευταίο μήνα - επανειλημμένα και δημόσια αυτή τη φορά - ζήτησα να γίνουν πιο γρήγορες κινήσεις για τη σύγκλιση. Ακόμη και σήμερα, μόλις μία εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του σ. Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλισης.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, πολύ περισσότερο όταν εδώ και τόσους μήνες έχω προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τα αδιέξοδα και ακόμα και σήμερα δεν είναι γνωστά τα δεδομένα. Παράλληλα, θεωρώ ότι το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Για τους λόγους αυτούς, με την παρούσα επιστολή υποβάλω την παραίτηση μου από τη θέση του Γραμματέα της Κ.Ε. ευελπιστώντας ότι θα λειτουργήσει στο βαθμό που της αναλογεί ως ένα σήμα αγωνίας για επιτάχυνση των εξελίξεων.

Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι η παραίτηση μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλισης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ. Μόνη μου έγνοια, ως απλός στρατιώτης, είναι ο χώρος μας στις επόμενες εκλογές να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος.

Σύντροφε Πρόεδρε,

Θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση, χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου αλλά με προωθητικές ενέργειες. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κ.Ε. την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα.

Θέλω να σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες και για τη συνεργασία μας αυτούς τους δύσκολους μήνες. Θέλω να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια Γραμματέα Αναστασία Σαπουνά καθώς και όλα τα μέλη της Π.Γ. για τη συνεργασία και βεβαίως τα μέλη της Κ.Ε. που με εξέλεξαν σε αυτή την τόσο τιμητική θέση ευθύνης.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς,

Στέργιος Καλπάκης

