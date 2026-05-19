Βραζιλία: Θα έθαβαν ζωντανό 88χρονο - Τον βρήκαν να αναπνέει μέσα στο γραφείο τελετών

Snapshot Ένας 88χρονος στη Βραζιλία κηρύχθηκε λανθασμένα νεκρός και μεταφέρθηκε σε γραφείο τελετών.

Το προσωπικό του γραφείου τελετών διαπίστωσε σημάδια ζωής και τον επανέφερε.

Γιατρός χορήγησε ηρεμιστικά και διασωλήνωσε τον ασθενή, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό ως παράλειψη παροχής βοήθειας.

Το νοσοκομείο ξεκίνησε εσωτερική έρευνα και δηλώνει διαθεσιμότητα για διευκρινίσεις. Snapshot powered by AI

Έναν εφιάλτη έζησε ένας 88χρονος, στη Βραζιλία εξαιτίας μία λανθασμένης ιατρικής εκτίμησης, που τον κήρυξε νεκρό και τον έστειλε στο γραφείο τελετών για την κηδεία του.

Ο Juraci Rosa Alves, 88 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το περασμένο Σάββατο, με αναπνευστική ανεπάρκεια και εκεί οι γιατροί τον κηρύξαν νεκρό.

Η σορός του μεταφέρθηκε σε γραφείο τελετών, όπου το προσωπικό ακολούθησε τις συνήθεις διαδικασίες, προετοιμάζοντάς τον για την αποχαιρετιστήρια τελετή.

Το προσωπικό του γραφείου τελετών ωστόσο, διαπίστωσε ασυνήθιστη κίνηση στην κοιλιά του, χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρο αν ήταν αναπνοή. Σύντομα ωστόσο διαπίστωσαν πως υπήρχαν ζωτικές ενδείξεις και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Άμεσα έσπευσε στο γραφείο τελετών γιατρός, ο οποίος χορήγησε στον 88χρονο ηρεμιστικά και τον διασωλήνωσε. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου παραμένει στη ΜΕΘ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία ενημερώθηκε και κατέγραψε την υπόθεση ως «παράλειψη παροχής βοήθειας», ενώ δεν έχει δημοσιοποιήσει το όνομα του γιατρού που κήρυξε τον Άλβες νεκρό.

Το νοσοκομείο που τον κήρυξε νεκρό δήλωσε ότι θα ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό και είναι «διαθέσιμο να παράσχει οποιαδήποτε απαραίτητη διευκρίνιση.»