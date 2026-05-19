Αύριο η καθιερωμένη συνάντηση Μητσοτάκη - Τασούλα - Πού θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα
Στο προεδρικό Μέγαρο η συνάντηση Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί αύριο στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντησεών τους, για ενημέρωση του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα.
Αργότερα, την Τετάρτη και συγκεκριμένα στις 19.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.
