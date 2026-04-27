Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ-Κατάθεση Βάρρα: «Ο Βορίδης υπέγραψε να πάρουν από εθνικό απόθεμα πάνω από 800.000»

Με συγκεκριμένες αναφορές σε πρόσωπα και έγγραφα συνεχίστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη με κατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής Διευθύνσεων Αθανασία Ρέππα.

Κεντρικός μάρτυρας ήταν ο επίσης πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, που περιέγραψε ότι είχε συντάξει εισηγητικό σημείωμα προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, επισημαίνοντας ζητήματα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε εισηγητικό σημείωμα που συνέταξε προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, περιγράφοντας – όπως είπε – τη συνολική εικόνα του Οργανισμού. «Μου λέει “δε συντάσσεις ένα σημείωμα με όλα αυτά;”», κατέθεσε, εξηγώντας ότι είχε προηγηθεί ενημέρωση για πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 1 δις ευρώ από την Ευρωπη σε βάρος της χώρας μας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε ήδη καταλογισμός προστίμου και εκτιμήσεις για νέο, πολύ μεγαλύτερο: «Οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα ερχόταν κι άλλος καταλογισμός που θα έφτανε συνολικά το 1 με 1,3 δισ. Αυτά θα τα πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι». Όπως είπε, το σημείωμα το απέστειλε λίγες ημέρες αργότερα, ενημερώνοντας: «Συγγνώμη που καθυστερώ αλλά μαζεύω στοιχεία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαδικασία κατανομής ενισχύσεων, επισημαίνοντας εμπλοκή της εταιρείας Neuropublic χωρίς σύμβαση. «Αυτό είναι κλασικό παράδειγμα», σημείωσε ο μάρτυρας.

Περιγράφοντας την κατάσταση που βρήκε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έβλεπα ένα μπάχαλο και ήθελα να το μαζέψω», ενώ για τη στάση της Αθανασια Ρέππα τόνισε ότι οι σχετικές επισημάνσεις έγιναν κατόπιν δικών του ενεργειών: «Τα έγγραφα προέκυψαν μετά από δικές μου ενέργειες» και πρόσθεσε: «άσε να υπάρχει ένα έγγραφο».

Σε ερωτήσεις της έδρας σχετικά με το αν είχε πέσει στην αντίληψη του ότι ο Μελας δεχόταν πιέσεις για «χατίρια», όπως φαίνεται από τος διαρροές των δικογραφιών της Βουλής, ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν είχε προσωπική γνώση για αθέμιτες παρεμβάσεις προς τον Δημήτρη Μελά.

«Δολοφονία χαρακτήρα»

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο Γρηγόρης Βάρρας έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα», ενώ αρχικά υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι «έχουν ψευδορκήσει», για να ανασκευάσει στη συνέχεια λέγοντας οτι δεν ξέρει νομικά. Σε άλλο σημείο, ο μάρτυρας ανέφερε πως στον ΟΠΕΚΕΠΕ «περίμεναν να φύγω και έναν την κατανομή ξανά της τεχνικής λύσης. Εγώ είπα αν το δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ρίξει καταλογισμό γιατί δύο κατανομές την ίδια χρονιά δε γίνεται. Ο κ. Βορίδης υπέγραψε γι’ αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν από εθνικό απόθεμα χρήμα πάνω από 800 χιλιάδες ευρώ!».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις αιτίες των προβληματικών καταβολών, εκτίμησε ότι δεν σχετίζονταν αποκλειστικά με την εφαρμογή της τεχνικής λύσης, αλλά και με πρακτικές όπως «εικονικές κληρονομιές».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μελάς παρενέβη για να εξηγήσει τη λειτουργία της τεχνικής λύσης, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μηχανισμό αυτόματης κατανομής εκτάσεων: «Η τεχνική λύση δεν επέτρεπε σε κάποιον να δηλώνει… δεν δήλωναν εκείνοι».

