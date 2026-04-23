Φλωρίδης: «Έκφραση ραγιαδισμού από ορισμένους ότι θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα»

Snapshot Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε έκφραση ραγιαδισμού την αντίληψη ότι οι ξένοι θα αναλάβουν την εξυγίανση λόγω αδυναμίας των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Η συνάντηση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ήταν θεσμική και αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της προόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρμόδιων δικαστικών αποφασίζεται αποκλειστικά από τον Άρειο Πάγο.

Η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη αναλογία Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σε σύγκριση με τις άλλες 24 χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι καταδίκες για υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν χειριστεί αποκλειστικά Έλληνες εισαγγελείς, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις σε πολύ μεγαλύτερο εύρος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για τη χθεσινή του συνάντηση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Γιώργος Φλωρίδης, κάνοντας λόγο για μια «θεσμική συνάντηση» που είχε ζητηθεί από την ίδια εδώ και αρκετό καιρό, ανεξάρτητα από τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι «οι συναντήσεις αυτές αποβλέπουν στο να δούμε εάν έχουν προχωρήσει τα αιτήματα που είχαν τεθεί για την ενίσχυση της οργάνωσης του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ» και επανέλαβε πως ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρμόδιων δικαστικών είναι ο Άρειος Πάγος.

Αναφερόμενος στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι «προκύπτει με κλήρωση, δεν διορίζεται. Άρα μιλάμε για κάτι αδιάβλητο από όλες τις μεριές» και σημείωσε ότι εστάλη ένα αίτημα από την κ. Κοβέσι προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, με το οποίο ζητάει ανανέωση, μαζί με άλλους τρεις ενδιαφερόμενους.

«Όλα τα αιτήματα τα έχουμε ικανοποιήσει. Αυξήσαμε κατά τρεις τους αρμόδιους εισαγγελείς μετά από δική μου απόφαση, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μακράν τη μεγαλύτερη αναλογία Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σε όλες τις 24 χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», πρόσθεσε.

«Οι καταδίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποθέσεις που χειρίστηκαν Έλληνες εισαγγελείς»

Αναφορικά με τη «σαλαμοποίηση» και την τμηματική αποστολή δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός ενημέρωσε πως η κ. Κοβέσι δεν έκανε καμία αναφορά, συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε».

«Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας», συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Οι καταδίκες που έχουν υπάρξει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποθέσεις που χειρίστηκαν Έλληνες εισαγγελείς. Άλλωστε, κι αυτοί Έλληνες είναι εκεί που ανήκουν στο σώμα των Ελλήνων Εισαγγελέων και είναι αποσπασμένοι εκεί. Ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες διθυραμβικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις που ξεπερνούν τα δύο δισ. σε ζημιά υποτίθεται. Όταν βγήκαν τα συνολικά αποτελέσματα για το τι ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσα ήταν αυτά; 68 δισ. στις άλλες χώρες. Κι εμείς εδώ θεωρηθήκαμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε όμως ένα πολύ μικρό μέρος».

Διαβάστε επίσης