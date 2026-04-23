Φλωρίδης: «Έκφραση ραγιαδισμού από ορισμένους ότι θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα»

«Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
2 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε έκφραση ραγιαδισμού την αντίληψη ότι οι ξένοι θα αναλάβουν την εξυγίανση λόγω αδυναμίας των ελληνικών δικαστικών αρχών.
  • Η συνάντηση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ήταν θεσμική και αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της προόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.
  • Η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρμόδιων δικαστικών αποφασίζεται αποκλειστικά από τον Άρειο Πάγο.
  • Η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη αναλογία Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σε σύγκριση με τις άλλες 24 χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
  • Οι καταδίκες για υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν χειριστεί αποκλειστικά Έλληνες εισαγγελείς, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις σε πολύ μεγαλύτερο εύρος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Snapshot powered by AI

Για τη χθεσινή του συνάντηση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Γιώργος Φλωρίδης, κάνοντας λόγο για μια «θεσμική συνάντηση» που είχε ζητηθεί από την ίδια εδώ και αρκετό καιρό, ανεξάρτητα από τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι «οι συναντήσεις αυτές αποβλέπουν στο να δούμε εάν έχουν προχωρήσει τα αιτήματα που είχαν τεθεί για την ενίσχυση της οργάνωσης του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ» και επανέλαβε πως ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρμόδιων δικαστικών είναι ο Άρειος Πάγος.

Αναφερόμενος στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι «προκύπτει με κλήρωση, δεν διορίζεται. Άρα μιλάμε για κάτι αδιάβλητο από όλες τις μεριές» και σημείωσε ότι εστάλη ένα αίτημα από την κ. Κοβέσι προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, με το οποίο ζητάει ανανέωση, μαζί με άλλους τρεις ενδιαφερόμενους.

«Όλα τα αιτήματα τα έχουμε ικανοποιήσει. Αυξήσαμε κατά τρεις τους αρμόδιους εισαγγελείς μετά από δική μου απόφαση, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μακράν τη μεγαλύτερη αναλογία Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σε όλες τις 24 χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», πρόσθεσε.

«Οι καταδίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποθέσεις που χειρίστηκαν Έλληνες εισαγγελείς»

Αναφορικά με τη «σαλαμοποίηση» και την τμηματική αποστολή δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός ενημέρωσε πως η κ. Κοβέσι δεν έκανε καμία αναφορά, συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε».

«Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας», συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Οι καταδίκες που έχουν υπάρξει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποθέσεις που χειρίστηκαν Έλληνες εισαγγελείς. Άλλωστε, κι αυτοί Έλληνες είναι εκεί που ανήκουν στο σώμα των Ελλήνων Εισαγγελέων και είναι αποσπασμένοι εκεί. Ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες διθυραμβικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις που ξεπερνούν τα δύο δισ. σε ζημιά υποτίθεται. Όταν βγήκαν τα συνολικά αποτελέσματα για το τι ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσα ήταν αυτά; 68 δισ. στις άλλες χώρες. Κι εμείς εδώ θεωρηθήκαμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε όμως ένα πολύ μικρό μέρος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (2)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΚΟΣΜΟΣ

Eρντογάν: «Ο πόλεμος στο Ιράν αποδυναμώνει την Ευρώπη»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών – Βρέθηκε από εργαζόμενους κατά την αποκομιδή

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Επισκέπτηκε αιφνιδιαστικά την Ουκρανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Κιέβου

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο 19χρονη με σοβαρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαριά

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πώς μοιάζει η Γη από απόσταση 54.500 χιλιομέτρων - Νέο εντυπωσιακό βίντεο

09:40ΚΟΣΜΟΣ

O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία στο instagram

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai IONIQ 3: Το νέο ηλεκτρικό hatchback με αυτονομία έως 490 χλμ.

09:32TRAVEL

AGORA στη Σκιάθο: Μοντέλο Βιώσιμου Τουρισμού με Προτεραιότητα στην Κοινωνία και το Περιβάλλον

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι μεθοδευμένες κινήσεις στην υπόθεση Πινέδα τους τελευταίους μήνες και το συμβόλαιο... ζωής!

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μία τραυματίας στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

09:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος: Ο βίος, το μαρτυρικό τέλος και η αγιοσύνη - Γιατί είναι κινητή εορτή, πώς τιμάται σε όλη την Ελλάδα

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

09:03ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε στρες; Αυτές οι τροφές θα μειώσουν την κορτιζόλη στον οργανισμό σας

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: «Έκφραση ραγιαδισμού από ορισμένους ότι θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα»

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν δραματικό βίντεο από την κατάληψη δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Μαχαιριά στην καρδιά δέχθηκε ο 25χρονος -Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τυφώνες, πυρκαγιές και καύσωνες φέτος το καλοκαίρι - Δυσάρεστα νέα και για την Ελλάδα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία στο instagram

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο 19χρονη με σοβαρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ