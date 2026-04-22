Συνάντηση Φλωρίδη με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι: «Αξιολογούμε την πρόοδο»

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, στο πλαίσιο κύκλου επαφών της με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Κατά την άφιξή της, η κ. Κοβέσι δήλωσε: «Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς — Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Όπως είχα επισημάνει και στην προηγούμενη επίσκεψή μου, έχουν δοθεί ορισμένες δεσμεύσεις και ήρθαμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και δημόσια συζήτηση γύρω από τις υποθέσεις που χειριζόμαστε, ωστόσο αύριο θα είμαι σε θέση να πω περισσότερα».