Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι παράνομο

Εξηγήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παρείχε σήμερα ο Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του οργανισμού.

«Στην γνώση που έχω της δικογραφίας και ανασύροντας από τη μνήμη μου όλες τις υποθέσεις δεν θα μπορούσα να αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι παράνομο. Απέρριψα ιεραρχική προσφυγή όπου το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στη δικογραφία. Ποτέ δεν υποχρέωσα υπάλληλο να κάνει αυτό που λέω εγώ», είπε μιλώντας στο Mega.

«Εγώ θήτευσα από το Μάρτιο του 2021 μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Καμία από τις υποθέσεις δεν σχετίζεται με βοσκοτόπια χωρίς ζώα κλπ. Πρόκειται για παλαιούς δικαιούχους για να μην χάσουν τα λεφτά που δικαιούνταν», ανέφερε ο κ. Μελάς.

«Ήμουν ο μόνος πρόεδρος που εισηγήθηκε τα πιο σκληρά οριζόντια μέτρα», πρόσθεσε. «Πήγα στον υπουργό, τον κ. Λιβανό, και είπα ότι παρατηρούνται τα φαινόμενα που είναι κατασπατάληση. Και μου είπε να εισηγηθώ μέτρα, και τα εισηγήθηκα και τα υιοθέτησε»

«Δεν πήγα στον εισαγγελέα, πήγα στον υπουργό. Επί της προεδρίας μου μειώθηκε δραματικά το επίπεδο αποθέματος», σημείωσε ο Δημήτρης Μελάς.

Αποκάλυψε ότι δέχθηκε «φορτικότητα από βουλευτές όχι πίεση».

«Δεν υπάρχει παράνομη πράξη των 13 βουλευτών. 8,5 στα 10 αιτήματα δεν έγιναν. Αυτά που έγιναν ήταν τα νόμιμα», απάντησε σε άλλο σημείο.

Διαβάστε επίσης