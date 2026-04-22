ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήρθησαν οι ασυλίες των 13 βουλευτών της ΝΔ - Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπερψήφισε η Βουλή, έπειτα από μια θυελλώδη συζήτηση.

Οι ασυλίες των βουλευτών της ΝΔ ήρθησαν με ευρεία πλειοψηφία άνω των 285 βουλευτών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οι 13 βουλευτές της ΝΔ των οποίων ήρθη η ασυλία:

Κατερίνα Παπακώστα – 287 υπέρ – κατά 1

– 287 υπέρ – κατά 1 Κώστας Καραμανλής – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Γιάννης Κεφαλογιάννης – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Νότης Μηταράκης – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Κώστας Τσιάρας – 285 υπέρ – κατά 2

– 285 υπέρ – κατά 2 Κώστας Σκρέκας – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Δημήτρης Βαρτζόπουλος – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Μάξιμος Σενετάκης – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Λάκης Βασιλειάδης – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Χρήστος Μπουκώρος – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Θεόφιλος Λεονταρίδης – 286 υπέρ – κατά 2

– 286 υπέρ – κατά 2 Χαράλαμπος Αθανασίου – 285 υπέρ – κατά 2 – παρών 1

– 285 υπέρ – κατά 2 – παρών 1 Τάσος Χατζηβασιλείου – 286 υπέρ – κατά 2

Παπακώστα: Ζητώ άρση της ασυλίας μου, χτες

«Δέχτηκα να μεταφέρω το αίτημα ενός κτηνοτρόφου που δεν γνώριζα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αίτημα αυτό όπως μου το παρουσίασε το θεώρησα εύλογο. Από την επισκόπηση της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε εμένα σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου που είχε γίνει», είπε η Κατερίνα Παπακώστα κατά την τοποθέτησή της στην ολομέλεια, και συνέχισε:

«Η δική μου γνώση προήλθε μόνον από τον ίδιο και δεν είχα κανέναν λόγο να τον αμφισβητήσω. Το μόνο που έκανα ήταν να μεταφέρω το αίτημα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρη ότι θα γινόταν ο σχετικός έλεγχος. Από τα στοιχεία που έστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε καμία οικονομική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ότι η δική μου παρέμβαση δεν παρήγαγε κανένα οικονομικό αποτέλεσμα».

«Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά μια τυπική διοικητική εκκρεμότητα. Κατά συνέπεια ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε παρενέβην στο έργο οποιασδήποτε υπηρεσίας. Έκανα μόνο αυτό που απαιτεί ο ρόλος του βουλευτή. Να ακούει τον πολίτη», τόνισε και κατέληξε:

«Από την πρώτη στιγμή πορεύτηκα με ειλιρκίνεια, εντιμότητα και ευθύτητα. Σας ζητώ να άρετε την ασυλία μου χθες. Δώστε μου την ευκαιρία να κριθώ από τη δικαιοσύνη».

Κεφαλογιάννης: Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα που να τέλεσα

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, επεσήμανε: «Ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου γιατί γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο η τήρηση της νομιμότητας, αλλά και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, σημείωσε: «Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα που να τέλεσα. Δική μου συνομιλία δεν υπάρχει. Μόνο συνομιλίες του πρώην συνεργάτη μου. Προτρέπει κανείς τον άλλο να παρανομήσει; Όχι. Υπήρξε ζημία του οργανισμού; Όχι. Δεν υπήρξε καμία διαδικασία να ανακοπεί η πορεία των πραγμάτων. Στις περιοχές που λαμβάνουν χώρα αυτά τα περιστατικά, η δική μου εκλογική επιρροή μειώθηκε κατά 50%. Ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου γιατί γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο η τήρηση της νομιμότητας, αλλά και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εκεί που διαχωρίζεται η πραγματικότητα από τις εικασίες. Στη δικαιοσύνη».

Σκρέκας: Να αρθεί η ασυλία μου για να αποκατασταθεί η αλήθεια για το πρόσωπό μου

«Παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου για να αποκατασταθεί η αλήθεια για το πρόσωπό μου. Επειδή πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την Ελληνική Δικαιοσύνη, σας ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου», είπε από την πλευρά του ο Κώστας Σκρέκας.

Ο Κώστας Σκρέκας στη Βουλή Eurokinissi

Μηταράκης: Προέχει να καθαρίσω το όνομά μου

Ο Νότης Μηταράκς τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ότι «ζητώ την άρση ασυλίας μου για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους» προσθέτοντας ότι «ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου».

«Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να κρίνω. Ούτε της Βουλής. Το ζητούμενο είναι αν η αίτηση συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή με την πολιτική μου δραστηριότητα. Προφανώς η αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων είναι πολιτική δραστηριότητα.

Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στην αίθουσα της Βουλής, είναι κάτι πολύ πιο ευρύ. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη, επιδιώκοντας τη λύση των προβλημάτων του, προφανώς εντός του πλαισίου του νόμου.

Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και στη Βρετανία τα γραφεία των βουλευτών είναι ανοιχτά στον πολίτη, έχουν ειδικούς εργαζόμενους που παρακολουθούν ατομικές υποθέσεις. Δεν περίμενα ποτέ να ζητήσω τον λόγο για να ζητήσω την άρση ασυλίας. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας. Αλλά ζητώ την άρση ασυλίας. Προέχει να προστατέψω το όνομά μου.

Οι πολιτικοί έχουν τεκμήριο ενοχής και όχι τεκμήριο αθωότητας. Σήμερα δημιουργούμε νομολογία στην οποία αμφισβητούμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, τη λειτουργία των πολιτικών μας γραφείων, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε τεκμήριο ευθύνης για ενέργειες συνεργατών μας. Αυτή τη νομολογία δημιουργούμε σήμερα και θα έχει επιπτώσεις στον κοινοβουλευτισμό» τόνισε ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Βασιλειάδης: Δεν είναι νομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες

«Οφείλω στον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους συναδέλφους μου και τον κόσμο που με εμπιστεύτηκε να αποδείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στην πορεία μου. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου ώστε η δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση, ζητώντας ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να διατηρήσω την εικόνα μου καθαρή», σημείωσε ο βουλευτής Λάκης Βασιλειάδης στην τοποθέτησή του και πρόσθεσε:

«Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τους συμπολίτες μου θέλω να τη διαφυλάξω. Φέρομαι σε αυτή τη δικογραφία ως πρόσωπο υπό έρευνα για συνομιλίες άλλων στις οποίες εγώ δε συμμετέχω και αφορούν έναν πραγματικό κτηνοτρόφο που τελικά δεν έλαβε χρήματα. Στο διαβιβαστικό αναφέρεται ότι δεν έγινε καμία παράνομη πράξη υπέρ του κτηνοτρόφου. Δεν είναι νομικό ζήτημα, είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν. Δε θέλω να μείνει κανένα κενό απέναντι στο πρόσωπό μου. Θα προχωρήσω τη διαδικασία μέχρι τέλους και θα συνεχίσω την πολιτική μου πορεία με ήθος και ακεραιότητα».

Ο Βασίλης Βασιλειάδης Eurokinissi

Καραμανλής: «Κρίνομαι διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο»

Μιλώντας ενώπιον των συναδέλφων του στη Βουλή, ο Κώστας Καραμανλής είπε ότι: «όλοι οι βουλευτές δίνουμε έναν όρκο στον Θεό, πίστη στη Δημοκρατία, το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή μας. Ζήτησα τον λόγο για να απευθυνθώ σε εσάς τους συναδέλφους μου. Στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα για το πρόσωπό μου. Όμως πουθενά δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία.

Σε αυτή την αίθουσα εισήλθα πριν 11 χρόνια επειδή οι συμπατριώτες μου με τίμησαν με την ψήφο τους. Προέρχομαι από μια πολιτική σχολή που λέει ότι έναντι όλων προηγείται η πατρίδα. Δεν μπήκα στην πολιτική για να βιοποριστώ. Αλλά τα τελευταία χρόνια κρίνομαι και επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο όνομα.

Βασιζόμενος σε αυτές τις σκέψεις, έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επόμενες εκλογές.

Επειδή είμαι αθώος και θα το αποδείξω όταν κληθώ, σας καλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου».

Μπουκώρος: Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

«Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, κτηνοτρόφοι χωρίς ζώα, πλαστά ενοικιαστήρια», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος κατά την ομιλία του.

«Αν δεν έχει καμία σημασία το άρθρο 62 του Συντάγματος, τότε, η διαδικασία αναθεώρησης έχει ξεκινήσει, ας το καταργήσουμε, για να μη νομίζουν οι πολίτες ότι οι βουλευτές τυγχάνουν κάποιας ιδιαίτερης προστασίας, ενώ οι βουλευτές δεν τυγχάνουν ούτε της προστασίας που τυγχάνει ένας απλός πολίτης», σημείωσε και συνέχισε:

«Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, κτηνοτρόφοι χωρίς ζώα, πλαστά ενοικιαστήρια. Ως βουλευτής έκανα δεκάδες ερωτήσεις και τρεις εμβληματικές καταγγελίες στις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, όπου παρουσίασα ακριβώς τι είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλές από αυτές οδήγησαν και στο να κατηγορηθούν κάποιοι. Ίσως να ενόχλησαν τα κυκλώματα που λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν αφήσει μέσα στο καταχείμωνο απλήρωτο ένα νέο ζευγάρι κτηνοτρόφων χωρίς να ξέρουν πώς να ταΐσουν τα παιδιά και τα ζώα τους. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για τη στήριξη των τελευταίων ημερών που έρχονται και μου λένε ότι "δε θα σε μάθουμε τώρα, ξέρουμε ποιος είσαι και ότι δεν μπήκες στην πολιτική για ίδιον όφελος».

Ο Χρήστος Μπουκώρος Eurokinissi

Λεονταρίδης: Παρενέβην για πληρωμή αγρότισσας που καθυστέρησε 6 χρόνια

Την αθωότητά του υποστήριξε αναφορικά με την υποθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ Θεόφιλος Λεονταρίδης.

«Η παρέμβασή μου αφορούσε πληρωμή που είχε καθυστερήσει για 6 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων. Η συγκεκριμένη αγρότισσα έλαβε το 2025 χρήματα που δικαιούνταν από το 2015, μαζί με άλλους 2.000 αγρότες. Από τη δική μου παρέμβαση δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στο δημόσιο ή στο κοινοτικό ταμείο. Σε ανθρώπινο επίπεδο, η συγκεκριμένη αγρότισσα το 2016 είχε εμπλακεί σε τροχαίο με σοβαρά και μόνιμα προβλήματα υγείας. Δεν έπρεπε να ενδιαφερθώ; Στα 26 χρόνια έχω μάθει να είμαι δίπλα στον πολίτη και θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα του με συνέπεια», σημείωσε ο κ. Λεονταρίδης και συνέχισε:

«Αυτός δεν είναι ο θεσμικός ρόλος ενός πολιτικού; Να ενδιαφέρεται για τον πολίτη και να στηρίζει πολίτες που βλέπουν υποθέσεις τους να χρονίζουν άδικα; Καθήκον μας είναι να λειτουργούμε ως ο πρώτος συνήγορος των πολιτών. Μήπως οι γραπτές αναφορές ακόμη και για ατομικές υποθέσεις πολιτών στη Βουλή, είναι και αυτές παράνομες και πρέπει να καταργηθούν;»

Σενετάκης: Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται

«Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα», διαμήνυσε ο βουλευτής Μάξιμος Σενετάκης.

«Το αίτημα του κτηνοτρόφου θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν απολύτως εύλογο. Δε ζητούσε χρήματα που δεν δικαιούνταν, αλλά να μπορέσει να καταθέσει διορθωτική δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι πρέπει να ελεγχθώ για ηθική αυτουργία, επειδή με ένα τηλεφώνημα προκάλεσα τον οργανισμό να πληρώσει 2.550 ευρώ. Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Στη συνομιλία μου ζητώ να διερευνηθεί η δήλωση το παραγωγού χωρίς να ασκώ καμία πίεση», σημείωσε και συνέχισε:

«Στη συνομιλία επαναλαμβάνω ότι το αίτημα είναι απολύτως νόμιμο. Μάλιστα τονίζω στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ την ανάγκη το θέμα να λυθεί για όλους τους αγρότες. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι η καταβολή ήταν παράνομη, ή ότι η καταβολή ήταν αποτέλεσμα της επικοινωνίας μου με τον κ. Μελά. Για τον ίδιο λόγο πληρώθηκαν άλλοι 271 δικαιούχοι. Θεωρώ χρέος μου να θέσω τον εαυτό μου ενώπιον κάθε αρχής όπως κάθε Έλληνας πολίτης».

Βαρτζόπουλος: «Πού είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πού είναι τα τεράστια κοπάδια;»

Ο πρώην υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής, και είπε χαρακτηριστικά: «Ερωτώ αν γίνεται κάτι επ' αυτού με δύο ερωτηματικά.

Δύο ερωτήσεις: 1. Πού είναι εν προκειμένω το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Πού είναι τα τεράστια κοπάδια που δεν υφίστανται; Πού είναι η πραγματική απάτη; Βλέπω πραγματικά προβλήματα, πραγματικών κτηνοτρόφων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν δικαιολογείται η παρέμβαση του τοπικού βουλευτή; Να προωθήσει αιτήματα στη διοίκηση και να ζητήσει διορθώσεις, ιδίως όταν πρόκειται για πολίτες που είναι μικρών δυνατοτήτων;».

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος Eurokinissi

Κατά τον κ. Βαρτζόπουλο, ο πολιτικός που βοηθά τον πολίτη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. «Ποια είναι η ουσία της πολιτικής δραστηριότητας του βουλευτή; Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης παραπέμπεται πολιτικό προσωπικό με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης του πολίτη;» κατέληξε.

Αθανασίου: Ζητώ άρση ασυλίας γιατί θέλω να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους μου

«Ξεκαθαρίζω ότι η υπόθεσή μου δεν αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», επεσήμανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου επειδή θέλω να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους μου που ελέγχονται για τη δραστηριότητά τους», και επεσήμανε πως «το ρουσφέτι ενέχει το στοιχείο της παράνομης πράξης».

«Ποια είναι η αξιόποινη πράξη του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ;» διερωτήθηκε και συνέχισε: «Οι εισαγγελείς διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, εγκαλώντας όχι μόνο εμένα, αλλά και τον κ. Χατζηβασιλείου. Τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπουν τη χώρα μας; Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σημαντικός. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ό,τι έπραξα θα το κάνω ξανά όσο υπηρετώ αυτόν τον τόπο».

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν τελέστηκε ποτέ

«Δεν διέπραξα ουδεμία παράνομη πράξη», σημείωσε κατά την ομιλία ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Υπερασπίζομαι το αναφαίρετο δικαίωμα ο βουλευτής να μην κρίνεται με φήμες και αβάσιμες θεωρίες. Δε χρειαζόμαστε άλλες δολοφονίες χαρακτήρων που πλήττουν τη δημοκρατία. Δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά λαϊκά και τηλεοπτικά δικαστήρια. Διεκδικούμε δίκαια πράγματα για όλους τους πολίτες. Αυτό είναι που έκανα και εγώ», επεσήμανε ο κ. Χατζηβασιλείου και πρόσθεσε:

«Το αίτημα ακολούθησε κατά γράμμα την προβλεπόμενη διαδικασία. Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν τελέστηκε ποτέ. Δεν διέπραξα ουδεμία παράνομη πράξη. Από το κείμενο που ήρθε στη Βουλή είναι σαφές ότι δεν έχω καμία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις και βοσκοτόπια. Παρά την έλλειψη αδικήματος ζητώ την άρση της ασυλίας. Η παρουσία του βουλευτή δεν είναι ανάμειξη, αλλά καθήκον. Θέλω αυτή η υπόθεση να κλείσει το ταχύτερο δυνατό», σημείωσε

