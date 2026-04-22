Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα, ούτε δική μου συνομιλία στη δικογραφία

«Ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου γιατί γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο η τήρηση της νομιμότητας, αλλά και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών», σημείωσε κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, σημείωσε: «Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα που να τέλεσα. Δική μου συνομιλία δεν υπάρχει. Μόνο συνομιλίες του πρώην συνεργάτη μου. Προτρέπει κανείς τον άλλο να παρανομήσει; Όχι. Υπήρξε ζημία του οργανισμού; Όχι. Δεν υπήρξε καμία διαδικασία να ανακοπεί η πορεία των πραγμάτων. Στις περιοχές που λαμβάνουν χώρα αυτά τα περιστατικά, η δική μου εκλογική επιρροή μειώθηκε κατά 50%. Ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου γιατί γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο η τήρηση της νομιμότητας, αλλά και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εκεί που διαχωρίζεται η πραγματικότητα από τις εικασίες. Στη δικαιοσύνη».