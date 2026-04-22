Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν τελέστηκε ποτέ

Εξέφρασε την επιθυμία η υπόθεση να κλείσει το συντομότερο δυνατό.

«Δεν διέπραξα ουδεμία παράνομη πράξη», σημείωσε κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Υπερασπίζομαι το αναφαίρετο δικαίωμα ο βουλευτής να μην κρίνεται με φήμες και αβάσιμες θεωρίες. Δε χρειαζόμαστε άλλες δολοφονίες χαρακτήρων που πλήττουν τη δημοκρατία. Δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά λαϊκά και τηλεοπτικά δικαστήρια. Διεκδικούμε δίκαια πράγματα για όλους τους πολίτες. Αυτό είναι που έκανα και εγώ», επεσήμανε ο κ. Χατζηβασιλείου και πρόσθεσε:

«Το αίτημα ακολούθησε κατά γράμμα την προβλεπόμενη διαδικασία. Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν τελέστηκε ποτέ. Δεν διέπραξα ουδεμία παράνομη πράξη. Από το κείμενο που ήρθε στη Βουλή είναι σαφές ότι δεν έχω καμία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις και βοσκοτόπια. Παρά την έλλειψη αδικήματος ζητώ την άρση της ασυλίας. Η παρουσία του βουλευτή δεν είναι ανάμειξη, αλλά καθήκον. Θέλω αυτή η υπόθεση να κλείσει το ταχύτερο δυνατό», σημείωσε από την πλευρά του ο Τάσος Χατζηβασιλείου