Βαρτζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πού είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πού είναι τα τεράστια κοπάδια;»

Ένας εκ των εμπλεκόμενων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και για τον οποίο συζητείται η άρση της ασυλίας του, είναι ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος υποστήριξε πως η αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία σχετίζεται με ένα σύντομο μήνυμα που αφορούσε έναν κτηνοτρόφο.

Ο πρώην υφυπουργός Υγείας, τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής, και είπε χαρακτηριστικά: «Ερωτώ αν γίνεται κάτι επ' αυτού με δύο ερωτηματικά.

Δύο ερωτήσεις: 1. Πού είναι εν προκειμένω το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Πού είναι τα τεράστια κοπάδια που δεν υφίστανται; Πού είναι η πραγματική απάτη; Βλέπω πραγματικά προβλήματα, πραγματικών κτηνοτρόφων.

2. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν δικαιολογείται η παρέμβαση του τοπικού βουλευτή; Να προωθήσει αιτήματα στη διοίκηση και να ζητήσει διορθώσεις, ιδίως όταν πρόκειται για πολίτες που είναι μικρών δυνατοτήτων;».

Κατά τον κ. Βαρτζόπουλο, ο πολιτικός που βοηθά τον πολίτη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. «Ποια είναι η ουσία της πολιτικής δραστηριότητας του βουλευτή; Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης παραπέμπεται πολιτικό προσωπικό με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης του πολίτη;» κατέληξε.