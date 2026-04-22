Βασιλειάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είναι νομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες

Snapshot Ο βουλευτής Βασίλης Βασιλειάδης ζήτησε την άρση της ασυλίας του για να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ από τη δικαιοσύνη.

Ο κ. Βασιλειάδης δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη πράξη και ότι η αναφορά του ονόματός του αφορά συνομιλίες στις οποίες δεν συμμετείχε άμεσα.

Τονίζει πως η υπόθεση δεν είναι νομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν.

Ο βουλευτής επιθυμεί να διαφυλάξει την εμπιστοσύνη του κοινού και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να διατηρήσει την καθαρή του εικόνα.

Δεσμεύεται να συνεχίσει την πολιτική του πορεία με ήθος και ακεραιότητα.

«Δεν περίμενα ποτέ να ζητήσω την άρση της ασυλίας μου. Η αναφορά του ονόματός μου μου προκαλεί απορία και θλίψη», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Βασιλειάδης.

«Οφείλω στον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους συναδέλφους μου και τον κόσμο που με εμπιστεύτηκε να αποδείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στην πορεία μου. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου ώστε η δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση, ζητώντας ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να διατηρήσω την εικόνα μου καθαρή», σημείωσε ο κ. Βασιλειάδης και πρόσθεσε:

«Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τους συμπολίτες μου θέλω να τη διαφυλάξω. Φέρομαι σε αυτή τη δικογραφία ως πρόσωπο υπό έρευνα για συνομιλίες άλλων στις οποίες εγώ δε συμμετέχω και αφορούν έναν πραγματικό κτηνοτρόφο που τελικά δεν έλαβε χρήματα. Στο διαβιβαστικό αναφέρεται ότι δεν έγινε καμία παράνομη πράξη υπέρ του κτηνοτρόφου. Δεν είναι νομικό ζήτημα, είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν. Δε θέλω να μείνει κανένα κενό απέναντι στο πρόσωπό μου. Θα προχωρήσω τη διαδικασία μέχρι τέλους και θα συνεχίσω την πολιτική μου πορεία με ήθος και ακεραιότητα».