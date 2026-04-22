Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται

«Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα», διαμήνυσε ο βουλευτής Μάξιμος Σενετάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το αίτημα του κτηνοτρόφου θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν απολύτως εύλογο. Δε ζητούσε χρήματα που δεν δικαιούνταν, αλλά να μπορέσει να καταθέσει διορθωτική δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι πρέπει να ελεγχθώ για ηθική αυτουργία, επειδή με ένα τηλεφώνημα προκάλεσα τον οργανισμό να πληρώσει 2.550 ευρώ. Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Στη συνομιλία μου ζητώ να διερευνηθεί η δήλωση το παραγωγού χωρίς να ασκώ καμία πίεση», σημείωσε και συνέχισε:

«Στη συνομιλία επαναλαμβάνω ότι το αίτημα είναι απολύτως νόμιμο. Μάλιστα τονίζω στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ την ανάγκη το θέμα να λυθεί για όλους τους αγρότες. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι η καταβολή ήταν παράνομη, ή ότι η καταβολή ήταν αποτέλεσμα της επικοινωνίας μου με τον κ. Μελά. Για τον ίδιο λόγο πληρώθηκαν άλλοι 271 δικαιούχοι. Θεωρώ χρέος μου να θέσω τον εαυτό μου ενώπιον κάθε αρχής όπως κάθε Έλληνας πολίτης».