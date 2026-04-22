Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σε ένα γενικευμένο κλίμα τοξικότητας προέχει να καθαρίσω το όνομά μου»

Ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος είναι ένας εκ των 13 βουλευτών των οποίων συζητείται η άρση ασυλίας τους για την εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ότι «ζητώ την άρση ασυλίας μου για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους» προσθέτοντας ότι «ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου».

«Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να κρίνω. Ούτε της Βουλής. Το ζητούμενο είναι αν η αίτηση συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή με την πολιτική μου δραστηριότητα. Προφανώς η αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων είναι πολιτική δραστηριότητα.

Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στην αίθουσα της Βουλής, είναι κάτι πολύ πιο ευρύ. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη, επιδιώκοντας τη λύση των προβλημάτων του, προφανώς εντός του πλαισίου του νόμου.

Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και στη Βρετανία τα γραφεία των βουλευτών είναι ανοιχτά στον πολίτη, έχουν ειδικούς εργαζόμενους που παρακολουθούν ατομικές υποθέσεις. Δεν περίμενα ποτέ να ζητήσω τον λόγο για να ζητήσω την άρση ασυλίας. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας. Αλλά ζητώ την άρση ασυλίας. Προέχει να προστατέψω το όνομά μου.

Οι πολιτικοί έχουν τεκμήριο ενοχής και όχι τεκμήριο αθωότητας. Σήμερα δημιουργούμε νομολογία στην οποία αμφισβητούμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, τη λειτουργία των πολιτικών μας γραφείων, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε τεκμήριο ευθύνης για ενέργειες συνεργατών μας. Αυτή τη νομολογία δημιουργούμε σήμερα και θα έχει επιπτώσεις στον κοινοβουλευτισμό» τόνισε ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάστε επίσης