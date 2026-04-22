Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για την αναφορά του ονόματός στου στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ.

Ο κ. Τσιάρας, σημείωσε πως «στη Θεσσαλία μετά την κακοκαιρία του Ιανού κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτοφανείς καταστάσεις».

«Ένας αγρότης πλησίασε το γραφείο μου και ρώτησε αν οι επιχωματώσεις θα του στοιχίσουν το “πρασίνισμα” στους καταλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε:

«Η συνομιλία του συνεργάτη μου με το περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ευγενική και δεν υπήρχε φορτικότητα. Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλά να παρατηρεί τα γεγονότα; Να διαμεσολαβεί για συμφέροντα; Ή να λύνει προβλήματα ακόμη και μεμονωμένων πολιτών; Ο πραγματικός ρόλος δεν είναι να μένουμε απαθείς. Δεν είναι αυτό που θέλουν από εμάς οι πολίτες. Παρά τα άλματα που έγιναν από το 2019, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα υπάρχουν. Προσωπικά εκφράζω την εμπιστοσύνη στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επί δικής μου υπουργίας θεσμοθετήθηκε», είπε επίσης ο κ. Τσιάρας.