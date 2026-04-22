Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σας ζητώ να άρετε την ασυλία μου χθες

«Δέχτηκα να μεταφέρω το αίτημα ενός κτηνοτρόφου που δεν γνώριζα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αίτημα αυτό όπως μου το παρουσίασε το θεώρησα εύλογο»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η Κατερίνα Παπακώστα / Eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κατερίνα Παπακώστα δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει σχετικά με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Μετέφερε αίτημα κτηνοτρόφου που δεν γνώριζε προσωπικά, θεωρώντας το εύλογο χωρίς να ασκήσει πίεση ή παρέμβαση.
  • Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο κτηνοτρόφος δεν έλαβε οικονομική ενίσχυση, άρα η παρέμβαση της δεν είχε οικονομικό αποτέλεσμα.
  • Η Παπακώστα υποστήριξε ότι ενήργησε σύμφωνα με το ρόλο του βουλευτή, ακούγοντας τον πολίτη χωρίς να παρεμβαίνει στις υπηρεσίες.
  • Ζήτησε την άρση της ασυλίας της για να κριθεί από τη δικαιοσύνη με ειλικρίνεια και ευθύτητα.
Snapshot powered by AI

«Δεν έχω τίποτα να κρύψω», διαμήνυσε από το βήμα της Βουλής η Κατερίνα Παπακώστα, αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός στης στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δέχτηκα να μεταφέρω το αίτημα ενός κτηνοτρόφου που δεν γνώριζα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αίτημα αυτό όπως μου το παρουσίασε το θεώρησα εύλογο. Από την επισκόπηση της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε εμένα σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου που είχε γίνει», είπε και συνέχισε:

«Η δική μου γνώση προήλθε μόνον από τον ίδιο και δεν είχα κανέναν λόγο να τον αμφισβητήσω. Το μόνο που έκανα ήταν να μεταφέρω το αίτημα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρη ότι θα γινόταν ο σχετικός έλεγχος. Από τα στοιχεία που έστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε καμία οικονομική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ότι η δική μου παρέμβαση δεν παρήγαγε κανένα οικονομικό αποτέλεσμα».

«Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά μια τυπική διοικητική εκκρεμότητα. Κατά συνέπεια ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε παρενέβην στο έργο οποιασδήποτε υπηρεσίας. Έκανα μόνο αυτό που απαιτεί ο ρόλος του βουλευτή. Να ακούει τον πολίτη», τόνισε και κατέληξε:

«Από την πρώτη στιγμή πορεύτηκα με ειλιρκίνεια, εντιμότητα και ευθύτητα. Σας ζητώ να άρετε την ασυλία μου χθες. Δώστε μου την ευκαιρία να κριθώ από τη δικαιοσύνη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
