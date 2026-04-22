Μπουκώρος: Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

«Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για τη στήριξη των τελευταίων ημερών», είπε ο κ. Μπουκώρος στην τοποθέτησή του

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μπουκώρος: Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

Ο Χρήστος Μπουκώρος

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος κατήγγειλε ως πραγματικό σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, τους κτηνοτρόφους χωρίς ζώα και τα πλαστά ενοικιαστήρια.
  • Ο Μπουκώρος έχει υποβάλει πολλές ερωτήσεις και τρεις σημαντικές καταγγελίες για το θέμα, που οδήγησαν σε ποινικές διώξεις κάποιων εμπλεκομένων.
  • Τόνισε την ανάγκη σεβασμού του άρθρου 62 του Συντάγματος, που προστατεύει τους βουλευτές, και προειδοποίησε για πιθανή κατάργησή του.
  • Κατήγγειλε κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άφησαν απλήρωτους κτηνοτρόφους σε δύσκολη κατάσταση.
  • Ευχαρίστησε τους συμπολίτες του για την υποστήριξή τους, τονίζοντας ότι η πολιτική του δράση δεν έχει ίδιον όφελος.
Snapshot powered by AI

«Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, κτηνοτρόφοι χωρίς ζώα, πλαστά ενοικιαστήρια», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος κατά την ομιλία του στη συζήτηση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας.

«Αν δεν έχει καμία σημασία το άρθρο 62 του Συντάγματος, τότε, η διαδικασία αναθεώρησης έχει ξεκινήσει, ας το καταργήσουμε, για να μη νομίζουν οι πολίτες ότι οι βουλευτές τυγχάνουν κάποιας ιδιαίτερης προστασίας, ενώ οι βουλευτές δεν τυγχάνουν ούτε της προστασίας που τυγχάνει ένας απλός πολίτης», σημείωσε και συνέχισε:

«Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, κτηνοτρόφοι χωρίς ζώα, πλαστά ενοικιαστήρια. Ως βουλευτής έκανα δεκάδες ερωτήσεις και τρεις εμβληματικές καταγγελίες στις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, όπου παρουσίασα ακριβώς τι είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλές από αυτές οδήγησαν και στο να κατηγορηθούν κάποιοι. Ίσως να ενόχλησαν τα κυκλώματα που λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν αφήσει μέσα στο καταχείμωνο απλήρωτο ένα νέο ζευγάρι κτηνοτρόφων χωρίς να ξέρουν πώς να ταΐσουν τα παιδιά και τα ζώα τους. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για τη στήριξη των τελευταίων ημερών που έρχονται και μου λένε ότι "δε θα σε μάθουμε τώρα, ξέρουμε ποιος είσαι και ότι δεν μπήκες στην πολιτική για ίδιον όφελος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
