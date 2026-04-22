Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρενέβην για πληρωμή αγρότισσας που καθυστέρησε 6 χρόνια

Την αθωότητά του υποστήριξε αναφορικά με την υποθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ Θεόφιλος Λεονταρίδης κατά τη συζήτηση για στη Βουλή και ζήτησε την άρση της ασυλίας του.

«Η παρέμβασή μου αφορούσε πληρωμή που είχε καθυστερήσει για 6 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων. Η συγκεκριμένη αγρότισσα έλαβε το 2025 χρήματα που δικαιούνταν από το 2015, μαζί με άλλους 2.000 αγρότες. Από τη δική μου παρέμβαση δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στο δημόσιο ή στο κοινοτικό ταμείο. Σε ανθρώπινο επίπεδο, η συγκεκριμένη αγρότισσα το 2016 είχε εμπλακεί σε τροχαίο με σοβαρά και μόνιμα προβλήματα υγείας. Δεν έπρεπε να ενδιαφερθώ; Στα 26 χρόνια έχω μάθει να είμαι δίπλα στον πολίτη και θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα του με συνέπεια», σημείωσε ο κ. Λεονταρίδης και συνέχισε:

«Αυτός δεν είναι ο θεσμικός ρόλος ενός πολιτικού; Να ενδιαφέρεται για τον πολίτη και να στηρίζει πολίτες που βλέπουν υποθέσεις τους να χρονίζουν άδικα; Καθήκον μας είναι να λειτουργούμε ως ο πρώτος συνήγορος των πολιτών. Μήπως οι γραπτές αναφορές ακόμη και για ατομικές υποθέσεις πολιτών στη Βουλή, είναι και αυτές παράνομες και πρέπει να καταργηθούν;»