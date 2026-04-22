Αθανασίου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ άρση ασυλίας γιατί θέλω να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους μου

«Ξεκαθαρίζω ότι η υπόθεσή μου δεν αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», επεσήμανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου κατά τη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου επειδή θέλω να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους μου που ελέγχονται για τη δραστηριότητά τους», και επεσήμανε πως «το ρουσφέτι ενέχει το στοιχείο της παράνομης πράξης».

«Ποια είναι η αξιόποινη πράξη του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ;» διερωτήθηκε και συνέχισε:

«Οι εισαγγελείς διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, εγκαλώντας όχι μόνο εμένα, αλλά και τον κ. Χατζηβασιλείου. Τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπουν τη χώρα μας; Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σημαντικός. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ό,τι έπραξα θα το κάνω ξανά όσο υπηρετώ αυτόν τον τόπο».