Καραμανλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κρίνομαι διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο»

Snapshot Ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε ότι δεν θα πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές.

Στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες δικές του ή συνεργατών του.

Υποστηρίζει ότι κρίθηκε λόγω του επωνύμου του και όχι για ουσιαστικούς λόγους.

Ζήτησε από τη Βουλή να υπερψηφίσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να αποδείξει την αθωότητά του.

Τόνισε ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη και σκοπεύει να καθαρίσει το όνομά του.

Ο Κώστας Καραμανλής, είναι ένας από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο συζητείται μεταξύ άλλων, η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας.

Μιλώντας ενώπιον των συναδέλφων του στη Βουλή, ο Κώστας Καραμανλής είπε ότο: «όλοι οι βουλευτές δίνουμε έναν όρκο στον Θεό, πίστη στη Δημοκρατία, το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή μας. Ζήτησα τον λόγο για να απευθυνθώ σε εσάς τους συναδέλφους μου. Στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα για το πρόσωπό μου. Όμως πουθενά δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία.

Σε αυτή την αίθουσα εισήλθα πριν 11 χρόνια επειδή οι συμπατριώτες μου με τίμησαν με την ψήφο τους. Προέρχομαι από μια πολιτική σχολή που λέει ότι έναντι όλων προηγείται η πατρίδα. Δεν μπήκα στην πολιτική για να βιοποριστώ. Αλλά τα τελευταία χρόνια κρίνομαι και επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο όνομα.

Βασιζόμενος σε αυτές τις σκέψεις, έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επόμενες εκλογές.

Επειδή είμαι αθώος και θα το αποδείξω όταν κληθώ, σας καλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου».

Ολόκληρη η ομιλία του Κώστα Αχ. Καραμανλή:

Κύριε Πρόεδρε,

Όλοι οι βουλευτές, μπαίνοντας για πρώτη φορά στη Βουλή, δίνουμε έναν όρκο. Ορκιζόμαστε στο όνομα του Θεού πίστη στην πατρίδα, στη δημοκρατία, στο Σύνταγμα, στους νόμους, στη συνείδησή μας.

Προσωπικά, είμαι αποφασισμένος αυτόν τον όρκο να τον τηρώ και να τον τιμώ από την πρώτη έως την τελευταία μέρα μου ως βουλευτής.

Ζήτησα σήμερα τον λόγο προκειμένου να απευθυνθώ στους συναδέλφους μου, αναφορικά με την υπόθεση που με αφορά.

Όπως σημείωσα και στο υπόμνημά μου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, στη δικογραφία την οποία διεβίβασε προς τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου.

Αυτό, όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πουθενά – και το τονίζω, πουθενά – δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δικιά μου, είτε συνεργατών μου!

Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης.

Η καταβολή αυτή πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία, της ιεραρχικής προσφυγής.

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια παρένθεση…

Σε αυτήν εδώ την αίθουσα εισήλθα για πρώτη φορά πριν από 11 χρόνια και βρίσκομαι συνεχώς παρών επειδή οι συμπατριώτες μου από τις Σέρρες με τίμησαν με τη ψήφο τους σε ανάλογες εκλογικές αναμετρήσεις…

Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι προέρχομαι από μία σχολή πολιτικής σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την Πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής.

Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω πιστά αυτά που πίστευα: ότι έναντι όλων προηγείται η Πατρίδα και το κοινό καλό.

Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι’αυτά, αλλά διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Κι αυτό ενδεχομένως ενοχλεί… κάποιους.

Ουδέποτε θεώρησα την πολιτική ως υποκρισία…

Και δεν επιθυμώ να γίνω μέρος σε αυτό γαϊτανάκι υποκρισίας.

Ποτέ δεν προσπάθησα να βλάψω το ελληνικό κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοχοποιήθηκα προσωπικά πολλές φορές…

Στοχοποιήθηκαν οι Σερραίοι συμπατριώτες μου επειδή με ψήφισαν…

Στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή τόλμησαν να με χειροκροτήσουν….

Κάποιοι έπεσαν τόσο χαμηλά, όπου έφθασαν να αμφισβητούν την ηθική… όχι μόνο τη δική μου, αλλά και ολόκληρης της ιστορικής μας παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Βασιζόμενος, λοιπόν, σε αυτές τις σκέψεις, καθώς και στο γεγονός ότι για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός, όπως για μερικούς άλλους, έλαβα την απόφασή μου να μην πολιτευθώ στις επερχόμενες εκλογές.

Ασφαλώς και θα συνεχίσω – όπως άλλωστε οφείλω – να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας μου.

Πέρα από αυτό, όμως, είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή!

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου.

Επειδή, λοιπόν, θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται…

Επειδή δεν τέλεσα καμία απολύτως αξιόποινη πράξη…

Επειδή είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κι αν κληθώ…

Γι’αυτό αγαπητοί Συνάδελφοι σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας.

Διαβάστε επίσης