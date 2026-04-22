Καραμανλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κρίνομαι διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο»

Ο Κώστας Καραμανλής αποκάλυψε ότι δεν θα πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές

Αντώνης Ρηγόπουλος

Καραμανλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κρίνομαι διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο»
  • Ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε ότι δεν θα πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές.
  • Στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες δικές του ή συνεργατών του.
  • Υποστηρίζει ότι κρίθηκε λόγω του επωνύμου του και όχι για ουσιαστικούς λόγους.
  • Ζήτησε από τη Βουλή να υπερψηφίσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να αποδείξει την αθωότητά του.
  • Τόνισε ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη και σκοπεύει να καθαρίσει το όνομά του.
Ο Κώστας Καραμανλής, είναι ένας από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο συζητείται μεταξύ άλλων, η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας.

Μιλώντας ενώπιον των συναδέλφων του στη Βουλή, ο Κώστας Καραμανλής είπε ότο: «όλοι οι βουλευτές δίνουμε έναν όρκο στον Θεό, πίστη στη Δημοκρατία, το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή μας. Ζήτησα τον λόγο για να απευθυνθώ σε εσάς τους συναδέλφους μου. Στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα για το πρόσωπό μου. Όμως πουθενά δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία.

Σε αυτή την αίθουσα εισήλθα πριν 11 χρόνια επειδή οι συμπατριώτες μου με τίμησαν με την ψήφο τους. Προέρχομαι από μια πολιτική σχολή που λέει ότι έναντι όλων προηγείται η πατρίδα. Δεν μπήκα στην πολιτική για να βιοποριστώ. Αλλά τα τελευταία χρόνια κρίνομαι και επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο όνομα.

Βασιζόμενος σε αυτές τις σκέψεις, έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επόμενες εκλογές.

Επειδή είμαι αθώος και θα το αποδείξω όταν κληθώ, σας καλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου».

Ολόκληρη η ομιλία του Κώστα Αχ. Καραμανλή:

Κύριε Πρόεδρε,

Όλοι οι βουλευτές, μπαίνοντας για πρώτη φορά στη Βουλή, δίνουμε έναν όρκο. Ορκιζόμαστε στο όνομα του Θεού πίστη στην πατρίδα, στη δημοκρατία, στο Σύνταγμα, στους νόμους, στη συνείδησή μας.

Προσωπικά, είμαι αποφασισμένος αυτόν τον όρκο να τον τηρώ και να τον τιμώ από την πρώτη έως την τελευταία μέρα μου ως βουλευτής.

Ζήτησα σήμερα τον λόγο προκειμένου να απευθυνθώ στους συναδέλφους μου, αναφορικά με την υπόθεση που με αφορά.

Όπως σημείωσα και στο υπόμνημά μου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, στη δικογραφία την οποία διεβίβασε προς τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου.

Αυτό, όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πουθενά – και το τονίζω, πουθενά – δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δικιά μου, είτε συνεργατών μου!

Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης.

Η καταβολή αυτή πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία, της ιεραρχικής προσφυγής.

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια παρένθεση…

Σε αυτήν εδώ την αίθουσα εισήλθα για πρώτη φορά πριν από 11 χρόνια και βρίσκομαι συνεχώς παρών επειδή οι συμπατριώτες μου από τις Σέρρες με τίμησαν με τη ψήφο τους σε ανάλογες εκλογικές αναμετρήσεις…

Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι προέρχομαι από μία σχολή πολιτικής σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την Πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής.

Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω πιστά αυτά που πίστευα: ότι έναντι όλων προηγείται η Πατρίδα και το κοινό καλό.

Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι’αυτά, αλλά διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Κι αυτό ενδεχομένως ενοχλεί… κάποιους.

Ουδέποτε θεώρησα την πολιτική ως υποκρισία…

Και δεν επιθυμώ να γίνω μέρος σε αυτό γαϊτανάκι υποκρισίας.

Ποτέ δεν προσπάθησα να βλάψω το ελληνικό κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοχοποιήθηκα προσωπικά πολλές φορές…

Στοχοποιήθηκαν οι Σερραίοι συμπατριώτες μου επειδή με ψήφισαν…

Στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή τόλμησαν να με χειροκροτήσουν….

Κάποιοι έπεσαν τόσο χαμηλά, όπου έφθασαν να αμφισβητούν την ηθική… όχι μόνο τη δική μου, αλλά και ολόκληρης της ιστορικής μας παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Βασιζόμενος, λοιπόν, σε αυτές τις σκέψεις, καθώς και στο γεγονός ότι για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός, όπως για μερικούς άλλους, έλαβα την απόφασή μου να μην πολιτευθώ στις επερχόμενες εκλογές.

Ασφαλώς και θα συνεχίσω – όπως άλλωστε οφείλω – να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας μου.

Πέρα από αυτό, όμως, είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή!

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου.

Επειδή, λοιπόν, θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται…

Επειδή δεν τέλεσα καμία απολύτως αξιόποινη πράξη…

Επειδή είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κι αν κληθώ…

Γι’αυτό αγαπητοί Συνάδελφοι σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας.

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας στο φόρουμ των Δελφών: Ο κίνδυνος κατακερματισμού της Δύσης πρέπει να αποφευχθεί

14:02ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες λαμβάνουν το “Όσκαρ της επιστήμης” για γενετική θεραπεία που βελτιώνει την όραση

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το ρόδι να επηρεάσει τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες; Νέα μελέτη εξηγεί τι συμβαίνει

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο, 23 Απριλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου

13:55WHAT THE FACT

Κινέζοι επιστήμονες κάνουν την άμμο της ερήμου να “ζωντανεύει” μέσα σε 10 μήνες

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρενέβην για πληρωμή αγρότισσας που καθυστέρησε 6 χρόνια

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

13:39ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας: Ο 15χρονος αθλητής Γιάννης Λούγγος ποδηλατεί πέρα από τη νόσο

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος: Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Ο ειδικός τρόπος που εορτάζεται και η φετινή ημερομηνία της γιορτής

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός ξανά στα Στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία - Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση, ανάμεσά τους ένα ελληνόκτητο

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κρίνομαι διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο, θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή»

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλειάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είναι νομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε», ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα: «Ευκαιρία να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα μας» - To σχόλιο για το ντύσιμο του Αλβανού πρωθυπουργού

13:06LIFESTYLE

Akylas: Το «Ferto» έγινε βιντεοπαιχνίδι - Πώς μπορείτε να παίξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - πακέτο στήριξης €800 εκατ: Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με €150 για κάθε παιδί, €300 σε χαμηλοσυνταξιούχους, διεύρυνση κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, επιδότηση σε diesel και λιπάσματα και τον Μάιο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει κακοκαιρία από την Αδριατική σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε», ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων

19:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η βόμβα που γίνεται πύραυλος» – Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

