Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να αρθεί η ασυλία μου για να αποκατασταθεί η αλήθεια για το πρόσωπό μου
Τι είπε στην τοποθέτησή του στη Βουλή ο Κώστας Σκρέκας
Την άρση της ασυλίας του ώστε να «αποκατασταθεί η αλήθεια για το πρόσωπό του», ζήτησε ο Κώστας Σκρέκας κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συνεδρίαση για τις άρσεις ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου για να αποκατασταθεί η αλήθεια για το πρόσωπό μου. Επειδή πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την Ελληνική Δικαιοσύνη, σας ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου», είπε χαρακτηριστικά.
