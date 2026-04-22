Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να αρθεί η ασυλία μου για να αποκατασταθεί η αλήθεια για το πρόσωπό μου

Την άρση της ασυλίας του ώστε να «αποκατασταθεί η αλήθεια για το πρόσωπό του», ζήτησε ο Κώστας Σκρέκας κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συνεδρίαση για τις άρσεις ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου για να αποκατασταθεί η αλήθεια για το πρόσωπό μου. Επειδή πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την Ελληνική Δικαιοσύνη, σας ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου», είπε χαρακτηριστικά.