ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη «ακτινογραφία» της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας

Snapshot Οι προτάσεις άρσης ασυλίας για 13 βουλευτές της ΝΔ σχετικά με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία.

Η Κατερίνα Παπακώστα ψήφισε υπέρ της δικής της άρσης ασυλίας, αλλά κατά των συναδέλφων της, ενώ ο ανεξάρτητος Κωνσταντίνος Φλώρος καταψήφισε όλες τις άρσεις.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου ψήφισε «παρών» στην άρση της δικής του ασυλίας, διαφοροποιούμενος από την πλειοψηφία.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου απείχε λόγω μη καταμέτρησης επιστολικής ψήφου που στάλθηκε εκπρόθεσμα, ενώ από τη διαδικασία απείχαν οκτώ βουλευτές, μεταξύ των οποίων και τρεις της ΝΔ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παρουσίασαν γενικά υψηλή συμμετοχή και συντριπτική υπερψήφιση, με ελάχιστες αρνητικές ψήφους και αποχές.

Με συντριπτική πλειοψηφία, υπερψηφίστηκαν όλες οι προτάσεις άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε όλες τις περιπτώσεις ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές, με εξαίρεση την περίπτωση του Κώστα Τσιάρα όπου καταμετρήθηκαν 287 ψήφοι, καθώς ο ίδιος επέλεξε να μην ψηφίσει για τον εαυτό του.

Η Κατερίνα Παπακώστα φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να ψήφισε υπέρ στη δική της άρση ασυλίας, ωστόσο καταψήφισε όλες τις άρσεις των συναδέλφων της. Η δεύτερη αρνητική ψήφος στις άρσεις των ασυλιών ήταν αυτή του ανεξάρτητου, πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος νωρίτερα σε εκτενή ανάρτησή είχε ανακοινώσει ότι θα τις καταψήφιζε όλες.

Μοναδική εξαίρεση της «γραμμής» υπερψήφισης της άρσης των ασυλιών, εντοπίζεται στην περίπτωση του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος φαίνεται να ψήφισε παρών για τη δική του περίπτωση.

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις κινήθηκαν στα ίδια αριθμητικά αποτελέσματα με 288 ψήφους, εκ των οποίων οι 286 υπέρ και οι 2 κατά (Παπακώστα / Φλώρος).

Σε ό,τι αφορά την αποχή της Κατερίνας Νοτοπούλου, ξεκαθαρίζεται από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ίδια είχε στείλει επιστολική ψήφο, η οποία από λάθος δεν κατατέθηκε εγκαίρως με αποτέλεσμα να μην καταμετρηθεί. Σημειώνεται ότι γίνονται προσπάθειες διορθωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Από τη διαδικασία απείχαν οι εξής βουλευτές του κοινοβολίου, μεταξύ των οποίων και τρεις της ΚΟ της ΝΔ:

Αντώνης Σαμαράς (ανεξάρτητος, πρώην ΝΔ)

Μάριος Σαλμάς (ανεξάρτητος, πρώην ΝΔ)

Κατερίνα Νοτοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ)

Γιώργος Ασπιώτης (ανεξάρτητος, πρώην Σπαρτιάτες)

Παύλος Σαράκης (ανεξάρτητος, πρώην Ελ. Λύση)

Στέλιος Πέτσας (ΝΔ)

Μίλτος Χρυσομάλλης (ΝΔ)

Νότης Μηταράκης (ΝΔ)

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης (ανεξάρτητος, πρώην ΠΑΣΟΚ)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Κατερίνα Παπακώστα – 287 υπέρ – κατά 1 Κώστας Καραμανλής – 286 υπέρ – κατά 2 Γιάννης Κεφαλογιάννης – 286 υπέρ – κατά 2 Νότης Μηταράκης – 286 υπέρ – κατά 2 Κώστας Τσιάρας – 285 υπέρ – κατά 2 Κώστας Σκρέκας – 286 υπέρ – κατά 2 Δημήτρης Βαρτζόπουλος – 286 υπέρ – κατά 2 Μάξιμος Σενετάκης – 286 υπέρ – κατά 2 Λάκης Βασιλειάδης – 286 υπέρ – κατά 2 Χρήστος Μπουκώρος – 286 υπέρ – κατά 2 Θεόφιλος Λεονταρίδης – 286 υπέρ – κατά 2 Χαράλαμπος Αθανασίου – 285 υπέρ – κατά 2 – παρών 1 Τάσος Χατζηβασιλείου – 286 υπέρ – κατά 2

