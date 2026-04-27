Χριστίνα Παππά: Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» - Η περιπέτεια που την συγκλόνισε στη Μύκονο

Snapshot Η Χριστίνα Παππά βοήθησε μια γυναίκα που κοιμόταν στο δρόμο, προσφέροντάς της προσωρινή στέγη και υποστήριξη στην Αθήνα.

Η γυναίκα αρνήθηκε να φύγει όταν της ζητήθηκε και χρησιμοποίησε ψευδώς το όνομα της ηθοποιού, προκαλώντας προβλήματα.

Μετά την προειδοποίηση της Παππά να μην χρησιμοποιεί ξανά το όνομά της, η γυναίκα της έστειλε απειλητικά μηνύματα, οδηγώντας την ηθοποιό να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία.

Η Χριστίνα Παππά προχώρησε σε μπλοκάρισμα της γυναίκας και παραμένει φοβισμένη, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τη γυναίκα.

Η γυναίκα είχε δηλώσει ότι είναι μετανάστρια από την Αφρική, αλλά αποκαλύφθηκε ότι είναι αγγλικής καταγωγής, και η Παππά αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει φωτογραφία της προς το παρόν. Snapshot powered by AI

Εμφανώς ταραγμένη μίλησε η Χριστίνα Παππά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του «ΑΝΤ1», περιγράφοντας ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, εξελίχθηκε σε εφιάλτη στη Μύκονο.

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν όταν εντόπισε μια γυναίκα να κοιμάται στο δρόμο, μέσα στο κρύο και αποφάσισε να τη βοηθήσει, προσφέροντάς της προσωρινή στέγη. «Διακρίνομαι για την ευσπλαχνία μου, σε βαθμό βλακείας και την λυπήθηκα..».

Η Χριστίνα Παππά ανέφερε ότι δεν περιορίστηκε μόνο στη φιλοξενία στα δωμάτια που διαθέτει μέχρι να καλυφθούν από το προσωπικό που δουλεύει τη σεζόν, αλλά συνέχισε να στηρίζει τη γυναίκα ακόμη και όταν έφυγε από το νησί για την Αθήνα. Τη παρείχε φαγητό, οικονομική βοήθεια - κρυφά από τον υπεύθυνό της - προσπαθώντας να τη βοηθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά

Η κατάσταση άρχισε να περιπλέκεται όταν η ηθοποιός της ζήτησε να αποχωρήσει από τον χώρο, λόγω επιστροφής του προσωπικού της επιχείρησής της.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η γυναίκα αντέδρασε αρνητικά, ενώ στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποιούσε το όνομά της, ισχυριζόμενη ψευδώς ότι εργαζόταν για εκείνη.

Το περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία

Λίγο αργότερα, η ηθοποιός επικοινώνησε με τη γυναίκα και της είπε να μην χρησιμοποιήσει ξανά το όνομά της, γιατί θα καλέσει την Αστυνομία.

Η αντίδραση που ακολούθησε ήταν, σύμφωνα με την ίδια, σοκαριστική. «Μου έστειλε ένα τεράστιο κατεβατό με βρισιές και απειλές», το οποίο την έκανε να φοβηθεί όπως σημείωσε.

Αμέσως μετά το περιστατικό, η Χριστίνα Παππά απευθύνθηκε στην αστυνομία, ζητώντας βοήθεια.

Όπως είπε, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, ωστόσο μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε νεότερη εξέλιξη.

Οι σκέψεις μετά το περιστατικό

Η Χριστίνα Παππά εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για όσα συνέβησαν, παραδεχόμενη ότι πλέον αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη επιφύλαξη αντίστοιχες καταστάσεις.

Όπως ανέφερε, προχώρησε στο μπλοκάρισμα της γυναίκας, έπειτα από καθοδήγηση των αστυνομικών, ενώ δεν έκρυψε ότι εξακολουθεί να φοβάται.

Αποκάλυψε ότι η γυναίκα είχε δηλώσει πως είναι μετανάστρια από την Αφρική, ωστόσο –όπως προέκυψε– είναι τελικά αγγλικής καταγωγής.

Η ίδια σκέφτηκε να δημοσιοποιήσει φωτογραφία της, ωστόσο επέλεξε να μην το κάνει, εκτιμώντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Όπως σημείωσε, αναμένει πρώτα τις ενέργειες των Αρχών και στη συνέχεια θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί.

