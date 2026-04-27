Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν

Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος χάνει τη σειρά με την Βαλένθια, για τα playoffs της Euroleague.

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν
Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας (27/04).

Ο Σλούκας θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του κι εν συνεχεία θα οριστικοποιηθεί και το ακριβές διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ. Ο έμπειρος γκαρντ έχει 9.6 πόντους (49% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 91% στις βολές), 1.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 12.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 21:19 σε 38 αγώνες στη Euroleague.

Κανονικά στην αποστολή, η οποία αναχωρεί αυτή την ώρα από τη Βαλένθια, βρίσκεται ο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος έκανε ατομικό στην προπόνηση της Κυριακής (26/04), λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

16:48ANNOUNCEMENTS

Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, ανεβαίνει ξανά

16:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος με τον Γκρίλις: Τον έπιασαν «λιώμα» να κοιμάται σε καρέκλα μπαρ έπειτα από πάρτι

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Οι επιστήμονες λένε ότι αυτή είναι η πιο κρίσιμη ηλικία για να αποφύγουμε την αύξηση βάρους

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για «ψυχρή εισβολή» την Πρωτομαγιά - Πού αναμένονται βροχές

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Πατρών - Πύργου: Ασυνήδειτος οδηγούσε με την όπισθεν σε σήραγγα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Αραγτσί - «Η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προς όφελος του Ιράν»

16:28ΚΟΣΜΟΣ

«Γόρδιος Δεσμός» τα Στενά του Ορμούζ - Νέο σχέδιο του Ιράν με τέλη και απαγορεύσεις

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εκτός κινδύνου η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της -Παραμένει σε καταστολή

16:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Πρώτο ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας με κάλυψη για τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εντοπίστηκε νεκρός 60χρονος σε σπίτι

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ-Κατάθεση Βάρρα: «Ο Βορίδης υπέγραψε να πάρουν από εθνικό απόθεμα πάνω από 800.000»

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Σχίσμα στην Τεχεράνη: Το Πακιστάν δεν είναι αξιόπιστος διαμεσολαβητής, λέει Ιρανός βουλευτής ναρκοθετώντας τον διάλογο με τις ΗΠΑ που επιδιώκει ο Αραγτσί

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Μαραθώνα: Άνδρας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

15:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΝ: Συζητήσεις για συγχρηματοδότηση της αύξησης κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης

15:41LIFESTYLE

Eurovision: Πότε θα κάνει ο Akylas την πρώτη πρόβα στη Βιέννη

15:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιατί IRIS και e-wallets «κερδίζουν» τις κάρτες στα online καζίνο

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος σε οικοδομή έπειτα από πτώση

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Μαραθώνα: Άνδρας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για «ψυχρή εισβολή» την Πρωτομαγιά - Πού αναμένονται βροχές

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - «Έκατσε» πάνω σε ελιά

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στημένη» η επίθεση, ο δράστης πέθανε: Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για το δείπνο παρουσία Τραμπ στην Ουάσινγκτον

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Έφτιαξαν δρόμο 60 μέτρων μέσα σε λιμνοθάλασσα - «Μπάζωσαν τη θάλασσα νύχτα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη - Έξαλλη η πρόεδρος με το χάος στην αίθουσα: «Έλεος, πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό» - Σε 30 μέρες η επόμενη δικάσιμος

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εκτός κινδύνου η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της -Παραμένει σε καταστολή

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Οργανωμένη διαταραχή φέρνει αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα – Πρόγνωση Ζιακόπουλου

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος σε οικοδομή έπειτα από πτώση

14:26LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» - Η περιπέτεια που την συγκλόνισε στη Μύκονο

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

13:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού προς Πρωτομαγιά - Από τη ζέστη στην απότομη πτώση θερμοκρασίας

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε αστυνομικό για γενετήσιες πράξεις σε κρατούμενη μέσα σε αστυνομικό όχημα

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν

