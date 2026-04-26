Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3058, που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 12, 30, 33, 44, 45
και Τζόκερ ο αριθμός: 8.
Ως αποτέλεσμα οτου αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ!
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αποψινή κλήρωση αναδείχθηκαν στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) 3 επιτυχημένα δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ το κάθε ένα!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
