Θεσσαλονίκη: Βίντεο - ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό του 28χρονου

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών κατά του 28χρονου Τούρκου υπηκόου στη Θεσσαλονίκη βγήκε στο δημοσιότητα, και στο οποίο ακούγεται τόσο ο κρότος, όσο και κραυγές πόνου του θύματος.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης λίγο πριν τη 1:00 σήμερα τα ξημερώματα, όταν μία ομάδα αποτελούμενη από τρία-τέσσερα άτομα, λογομάχησαν αρχικά με το θύμα, κατόπιν τον χτύπησαν και στο τέλος τον πυροβόλησαν και τράπηκαν σε φυγή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, διερχόμενη γυναίκα που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ επί τόπου κλήθηκε και η Άμεση Δράση.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

