Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης τα ξημερώματα

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας.

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας δέχθηκε πυροβολισμό στον μηρό, ύστερα από διαπληκτισμό με ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι ένας 28χρονος Τούρκος, ο οποίος φέρεται να είχε υποβάλει αίτημα ασύλου. Το συμβάν έλαβε χώρα στην Παναγίας Φανερωμένης με Κλαυδιανού, σ' ένα πολύ κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας της Μακεδονίας.

Οι περίοικοι όταν άκουσαν την φασαρία κάλεσαν την Αστυνομία, και μέχρι να φτάσει στο σημείο, οι δράστες πυροβόλησαν το άτομο που χτυπούσαν μέχρι εκείνη την ώρα, προκαλώντας του ένα διαμπερές τραύμα στον μηρό.

Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Παπαγεωργίου με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας.