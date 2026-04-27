Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - «Έκατσε» πάνω σε ελιά

Snapshot Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μηχανικής βλάβης νοτιοανατολικά Αεροδρομίου Καστελλίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η προσγείωση έγινε σε πεδινή περιοχή μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού, όπου το ελικόπτερο «έκατσε» πάνω σε μια ελιά.

Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και διακομίσθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η περιοχή του συμβάντος αποκλείστηκε και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια της βλάβης.

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε, το πρωί της Δευτέρας, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κρήτη.

Το ελικόπτερο της ΠΑ, αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε μια πεδινή περιοχή μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ το ελικόπτερο "έκατσε" πάνω σε μια ελιά. Υπέστη βλάβη στη διάρκεια πτήσης συντήρησης, νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου.

Στο σημείο δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κι έχει αποκλειστεί, ενώ διεξάγονται έρευνες. Το πλήρωμα διεκομίσθη προληπτικά στο ΠΑΓΝΗ.

Σε ανακοίνωση της η Πολεμική Αεροπορία αναφέρει:

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

